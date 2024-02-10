Акции Polymetal на Мосбирже и в Астане: какие выбрать инвестору и почему

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Что происходит
В последний месяц появились две важные корпоративные новости, касающиеся золотодобытчика Polymetal International (POLY). Во-первых, произошла смена ключевого акционера. Во-вторых, глава Polymetal Виталий Несис заявил о скорой продаже российских активов, после чего компания планирует вернуться к обсуждению дивидендов. В последний раз Polymetal платил дивиденды по итогам первого полугодия 2021 года.
В августе, после редомициляции, делистинга с Лондонской биржи и получения первичного листинга на МФЦА (AIX), Polymetal объявил о планах продать российские активы. 31 января глава компании Виталий Несис заявил о том, что компания планирует продать российские активы до конца марта 2024 года.
В конце января Polymetal также объявил о смене ключевого акционера — группа ICT, принадлежащая Александру Несису, продала свою долю в производителе драгоценных металлов. Ее пакет в 23,9% был выкуплен оманской инвесткомпанией Maaden International Investment («дочкой» оманского государственного фонда Mercury Investments International). Новые собственники поддержали менеджмент Polymetal в их стратегии продажи активов в России и развития производства в Казахстане и других странах центральноазиатского региона.
Ранее Polymetal провел несколько раундов обмена «российских» бумаг на казахстанские в пропорции 1:1. Очередной этап должен завершиться в конце октября 2024 года. Сейчас акции золотодобытчика обращаются и на Мосбирже и в Астане, при этом на Московской бирже (MOEX) они торгуются с премией свыше 20% к цене на бирже Astana International Exchange (AIX).
По состоянию на 15:11 мск на торгах в пятницу, 9 февраля, бумаги золотодобытчика на Мосбирже торговались на уровне ₽461,6. На казахстанской площадке AIX Polymetal закрыл торги на уровне $4,14 за бумагу. По курсу на 9 февраля это соответствует ₽377,8. «РБК Инвестиции» опросили экспертов, стоит ли вкладываться в бумаги компании и на какой бирже это лучше делать.
Какие факторы будут влиять на динамику акций Polymetal в 2024 году
По мнению экспертов, в дальнейшем динамика акций золотодобытчика Polymetal во многом будет зависеть от продажи активов в России и возможных спецдивидендов.
На российские активы приходится около 70% выручки компании и 64% EBITDA, по данным отчетности за первое полугодие 2023 года, так что это привлекательный актив для потенциальных новых владельцев, рассказала руководитель управления инвестиционного консультирования General Invest Татьяна Симонова. Однако российская компания находится под санкциями, что, наверное, затрудняло поиск покупателя. После комментариев главы компании представляется, что продажа уже скоро произойдет, вопрос — по какой цене.
Кроме того, для инвестиционного профиля Polymetal важно, будут ли средства от предполагаемой продажи выплачены в виде спецдивидендов и в какой доле, сообщила эксперт. После реализации сделки можно будет сосредоточиться на дальнейших планах развития компании. Новый основной акционер — дочерняя компания оманского государственного фонда Mercury Investments International, — говорил о расширении бизнеса в Центральной Азии.
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев также сообщил, что помимо сделки по продаже российских активов ключевым фактором, влияющим на акции золотодобытчика Polymetal, будет цена на золото.
Выбор между акциями на бирже Астаны и бумагами на Мосбирже
Аналитики ИК «Айгенис» в начале февраля выпустили обзор под названием «Polymetal: дивиденды, которые блестят» (есть у «РБК Инвестиций»). В нем они указывают, что считают акции Polymetal на AIX более привлекательными по сравнению с расписками на Mосбирже по нескольким причинам, в том числе из-за угрозы делистинга расписок с Мосбиржи. Расписки на MOEX, в отличие от бумаг на AIX, вскоре останутся без базового актива, что создает угрозу их делистинга. Российский бизнес Polymetal, по сути, может стать непубличным, предупредили эксперты.
На тот факт, что нельзя исключать делистинг акций Polymetal с Мосбиржи, хотя пока компания заявляет об обратном, указал и главный аналитик ПСБ Алексей Головинов. Он отметил, что это перспектива на конец года, так как программа обмена российских акций на казахстанские будет действовать до осени 2024 года.
Кроме того, по мнению экспертов ИК «Айгенис», в цену бумаг на бирже Астаны заложен слишком высокий дисконт за низкую ликвидность на AIX. Ликвидность акций на AIX существенно ниже, чем на Mосбирже: средний дневной объем торгов на AIX составляет $600 тыс. против $10 млн на Mосбирже, что объясняет дисконт. Однако, по мнению аналитиков, он существенно завышен.
«Мы считаем высокий дисконт за неликвидность на AIX примером рыночной неэффективности и ожидаем его нормализации на горизонте одного года благодаря снижению конкуренции за инвесторов с расписками на MOEX, миграции инвесторов с MOEX на AIX, так как после продажи российских активов Polymetal станет исключительно казахстанской историей, и приток новых инвесторов, вероятнее всего, будет именно в акции на AIX, на которой у компании основной листинг», — полагают эксперты «Айгенис». Они также отметили более низкие геополитические риски на AIX.
Целевая цена ИК «Айгенис» по акциям Polymetal на AIX составляет $6. Потенциал роста составляет около 50% вместе с ожидаемой дивидендной доходностью 20%. Росту акций Polymetal на AIX будет способствовать устранение геополитической премии и дисконта за низкую ликвидность при поддержке роста цен на золото. В компании прогнозируют, что цена золота вырастет в текущем году на 10%.
В «БКС Мир инвестиций» также полагают, что акции Polymetal на бирже AIX выглядят интереснее, так как они торгуются с дисконтом к бумагам на Мосбирже. При этом в случае выплаты дивидендов владельцы бумаг в Казахстане смогут их получить, в то время как акционерам, бумаги которых учитываются через НРД, выплаты могут не дойти, указал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев. При этом перспективы роста цены акций пока сложно оценить, так как многое будет зависеть от оценки российских активов и сделке по их продаже, добавил эксперт.
В результате санкций, введенных Евросоюзом против НРД, акционеры, которые хранят ценные бумаги в центральном депозитарии России, не могут получать дивиденды и участвовать в принятии корпоративных решений. Держатели казахстанских бумаг смогут голосовать на собраниях акционеров и получать дивиденды, когда и если выплаты возобновятся.
В General Invest считают, что акции Polymetal — это высокорискованная инвестиция. Основной риск в цене продажи российских активов и той доле, которая будет выплачена акционерам от этой предполагаемой продажи, рассказала руководитель управления инвестиционного консультирования General Invest Татьяна Симонова. Но в случае благоприятных условий продажи и выплаты дивидендов — доходность такой инвестиции также может быть достаточно солидной.
Правда, для локальных инвесторов на Мосбирже есть еще и инфраструктурные сложности — они не смогут получить потенциальный дивиденд, если не обменяют свои бумаги на акции, торгующиеся на бирже в Казахстане. Так что инвесторам, готовым рискнуть, лучше, конечно, покупать сразу в Казахстане, если есть такая возможность, рассказали в компании.
Ведущий аналитик ИК «Велес Капитал» Василий Данилов также отметил спекулятивный характер идеи в акциях Polymetal. Бумаги компании могут как показать мощный рост на завершении процесса по продаже российских активов и рекомендации по дивидендам, так и сильно упасть от текущих уровней в том случае, если выплаты акционерам не будут возобновлены или руководство примет решение о делистинге с Мосбиржи, предупреждает эксперт.
Целевая цена ИК «Велес Капитал» для бумаг Polymetal, котирующихся на Мосбирже, составляет ₽646 с рекомендацией «покупать» (потенциал роста около 40%). По бумагам, торгующимся на AIX, рекомендации компания не дает.
В Промсвязьбанке не видят весомых аргументов для покупки акций Polymetal, учитывая все риски и неясность с продажей российской части бизнеса. Инвесторам доступен широкий спектр других инструментов, которые могут выступить хорошей альтернативой — это как акции других золотодобытчиков, так и фьючерсы на само золото, рассказал главный аналитик ПСБ Алексей Головинов.
Управляющий директор департамента по работе с акциями УК «Система Капитал» Константин Асатуров отметил, что в кейсе Polymetal и без того было слишком много неопределенности, а после смены собственников на оманские структуры и последних заявлений менеджмента о скорой продаже российских активов будущее компании стало еще более туманным.
При этом эксперт указал, что бумаги компании фундаментально выглядят дешево как на Московской, так и на Казахстанской бирже. «Но мы все равно не советуем держать их в портфеле, так как, во-первых, неясно, по какой цене будут проданы российские активы, а во-вторых, размер дивидендов и их выплата тоже под большим вопросом», — заключил Асатуров.
Продажа активов в России и возможные спецдивиденды
31 января глава Polymetal Виталий Несис сообщил о том, что компания планирует продать российские активы до конца марта 2024 года. Часть средств от продажи пойдет на инвестиции в предприятия в Казахстане, а часть — на выплату дивидендов. Ожидается, что золотодобытчик вернется к обсуждению дивидендов после продажи российских активов.
Аналитики ИК «Айгенис» оценили стоимость российских активов с учетом чистого долга в $3,2 млрд. Эксперты прогнозируют, что сумма сделки составит $600 млн (стоимость российских активов без учета чистого долга оценивается в $1 млрд, если отнять от этой суммы потенциальный дисконт при продаже в размере 40%, то получится $600 млн). По их оценке, на инвестиции в казахстанские активы компания направит 40% от суммы сделки или $240 млн, таким образом, на дивиденды компания сможет направить оставшиеся 60%, или $360 млн.
Исходя из расчетов, эксперты ИК «Айгенис» прогнозирует спецдивиденды Polymetal от продажи российских активов в размере $0,7 на акцию (₽61), что соответствует доходности 20% на AIX.
По мнению Татьяны Симоновой из General Invest, если допустить, что актив будет продан примерно по мультипликаторам, по которым сейчас торгуется компания или с небольшим дисконтом, то российские активы могли бы стоить ₽200−260 млрд ($2,4−2,8 млрд). Было бы логично ожидать дивидендов после продажи, но какими они будут предположить сложно. Дивидендная доходность теоретически могла бы составить десятки процентов.
Согласно оценкам «Велес Капитала», Polymetal может получить за российские активы около $1,5 млрд денежных средств, что при текущем валютном курсе соответствует ₽288 на акцию. «В то же время мы отмечаем, что остается неясным, сможет ли формально иностранный Polymetal International осуществить выплаты российским акционерам. Также, если рассматривать сценарий делистинга с Мосбиржи, средства, вырученные от продажи российских активов, могут быть направлены на выкуп бумаг у российских миноритариев», — рассказал ведущий аналитик ИК «Велес Капитал» Василий Данилов.
По мнению Константина Асатурова из УК «Система Капитал», учитывая, что есть только один потенциальный покупатель, а сделка может быть закрыта очень скоро, вероятность того, что российские активы будут проданы с большим дисконтом, увеличилась, а это снижает шансы на высокие дивиденды, если они в принципе будут выплачены, предупредил эксперт.
Polymetal International — крупнейший в России производитель серебра и один из основных золотодобытчиков. Предприятия компании расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, Якутии, на Чукотке и в Казахстане.
Сейчас Оманский государственный фонд Mercury Investments International (MDI) через дочернюю компанию владеет 23,9% от уставного капитала компании. Остальные акции распределены таким образом: 62% у институциональных и частных инвесторов, 9,9% — BlackRock, 3,3% — Fodina B.V., еще 0,9% принадлежит директорам и менеджменту.