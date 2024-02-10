Акции Polymetal на Мосбирже и в Астане: какие выбрать инвестору и почему

В «БКС Мир инвестиций» также полагают, что акции Polymetal на бирже AIX выглядят интереснее, так как они торгуются с дисконтом к бумагам на Мосбирже. При этом в случае выплаты дивидендов владельцы бумаг в Казахстане смогут их получить, в то время как акционерам, бумаги которых учитываются через НРД, выплаты могут не дойти, указал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев. При этом перспективы роста цены акций пока сложно оценить, так как многое будет зависеть от оценки российских активов и сделке по их продаже, добавил эксперт.