WSJ объяснила решение Байдена по газу давлением Рокфеллеров

Другие сотрудники также отметили, что на них повлияли действия экологических групп, но эта кампания не стала единственным фактором, сказавшемся на решении Байдена. Как они пояснили, Белый дом пошел на эти меры в свете результатов новых исследований о выбросах на объектах СПГ, а также намерения лучше понять, как поставки СПГ влияют на американскую экономику и нацбезопасность.