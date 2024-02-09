ВТБ подал иск к VTB Capital на 2,4 млрд рублей

Первыми в отношении ВТБ ввели санкции Великобритания и США 24 февраля 2022 года. Банк был добавлен в список SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons). На внесенные в этот список институты налагаются максимальные ограничения. Их активы блокируются, вводится запрет на долларовые транзакции и любые действия с контрагентами из США.