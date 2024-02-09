В Эквадоре нашли пути сбыта не проданных России бананов

Согласно открытым данным о поставках, Эквадор может потерять сотни миллионов долларов из-за запрета на ввоз бананов и гвоздик в Россию. За 11 месяцев 2023 года Эквадор экспортировал в РФ бананов на сумму 690 миллионов долларов, в среднем за месяц в страну ввозили товара на 63 миллиона долларов (753,5 миллиона в год). Общий объем поставок оценивается в 3,3 миллиарда долларов — в Россию поставляется пятая часть этих фруктов из страны.