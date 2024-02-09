«Тинькофф» начал создавать свой пенсионный фонд

«Тинькофф банк» планирует предлагать новые долгосрочные продукты, которые с этого года реализуются в России, рассказал 16 января 2024 года в рамках Дня финансов на выставке «Россия» председатель правления кредитной организации Станислав Близнюк. В начале февраля компания «Тинькофф страхование будущего», созданная в конце 2023 года, получила лицензию Банка России на осуществление добровольного страхования жизни и добровольного личного страхования.