«Тинькофф» начал создавать свой пенсионный фонд

Группа «Тинькофф» может создать негосударственный пенсионный фонд, о чем свидетельствует регистрация компанией четырех доменов, включающих аббревиатуру НПФ: tinkoff-npf.ru, npf-tinkoff.ru, tinkoffnpf.ru и npftinkoff.ru, от 1 февраля 2024 года, сообщили «Ведомости» со ссылкой на данные СПАРК.
«Тинькофф банк» планирует предлагать новые долгосрочные продукты, которые с этого года реализуются в России, рассказал 16 января 2024 года в рамках Дня финансов на выставке «Россия» председатель правления кредитной организации Станислав Близнюк. В начале февраля компания «Тинькофф страхование будущего», созданная в конце 2023 года, получила лицензию Банка России на осуществление добровольного страхования жизни и добровольного личного страхования.
Представитель «Тинькофф» не ответил на запрос «Ведомостей». Источник Frank Media отметил, что «Тинькофф» задумался о создании фонда, а не о покупке уже имеющегося. По данным ЦБ, на 8 февраля в России зарегистрировано 37 НПФ.
По его словам, создание такого предложения дает возможность компании перекрыть весь спектр сберегательных инвестиционных услуг для граждан с учётом сохранения основного инструментария «Тинькофф».
Сейчас в реестре программы долгосрочных сбережений 11 фондов.
Государство позиционирует ПДС как надежный долгосрочный накопительный инструмент: во-первых, из-за консервативной инвестиционной стратегии НПФ, которые вкладывают деньги клиентов в надежные активы из-за регуляторных ограничений, во-вторых, благодаря страхованию накоплений.