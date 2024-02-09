Сотни китайских компаний заявили, что поддержат национальный фондовый рынок

Это в два раза больше, чем планировалось раньше. Guilin Fuda, производитель автозапчастей, также в среду анонсировал байбэк в 100 млн юаней. Сделки будут происходить следующие три месяца. Highpower Technology, производитель баттарей, стал исключением среди компаний на Шэньчжэньской бирже и открыто объявил во вторник о планах провести обратный выкуп акций за шесть месяцев. Объем составит до 100 млн юаней.