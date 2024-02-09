Сотни китайских компаний заявили, что поддержат национальный фондовый рынок

С конца января больше 200 компаний, включенных в списки бирж материкового Китая, публично объявили, что последуют призыву правительства КНР и поддержат фондовый рынок и экономику в целом, сообщило Nikkei Asia.
При этом меры, которые фирмы планируют предпринимать, различаются. Большинство компаний, котирующихся на Шанхайской бирже, обещают начать обратный выкуп акций (buyback) или предлагают своим основным акционерам увеличить долю, чтобы продемонстрировать уверенность.
На Шэньчжэньской фондовой бирже подобные сообщения разместили более 30 листинговых компаний. Свои решения они называют «одновременным повышением корпоративного качества и прибыли акционеров». В отличие от компаний, торгующих на Шанхайской бирже, многие из них прямо не обещают начать обратный выкуп акций, отметило Nikkei Asia.
Выкупать акции планируют, в том числе, крупные участники рынка. Hubei Junyao Healthy, производитель безалкогольных напитков, в среду сообщил, что приобретет у акционеров свои бумаги на сумму в 200 млн юаней.
Это в два раза больше, чем планировалось раньше. Guilin Fuda, производитель автозапчастей, также в среду анонсировал байбэк в 100 млн юаней. Сделки будут происходить следующие три месяца. Highpower Technology, производитель баттарей, стал исключением среди компаний на Шэньчжэньской бирже и открыто объявил во вторник о планах провести обратный выкуп акций за шесть месяцев. Объем составит до 100 млн юаней.
Трудно точно определить эффект от массовых обещаний участников рынка поддержать экономику КНР. Тем не менее, со вторника наблюдался рост индекса акций материкового Китая CSI 300. С 6 по 8 февраля показатель увеличился на 5,7%.
Ранее также сообщалось, что суверенный фонд благосостояния China Investment будет активнее вкладываться в биржевые фонды. 7 февраля власти КНР назначили нового главу регулятора по ценным бумагам — им стал Ву Цин.
В конце января индекс CSI 300 достиг пятилетнего минимума после шести месяцев снижения. Среди основных причин спада на фондовом рынке Китая называют убытки по так называемым «snowball derivatives» — популярный финансовый инструмент на биржах КНР, по которому инвестор получает купоны, аналогичные бондам, только если индекс CSI 500 или CSI1000 находится в определенном диапозоне.
Если же индекс падает ниже установленных значений, контракт разрывается и бывший владелец дериватива не получает купон. Также на ситуацию повлияли последствия жестких мер по борьбе с пандемией, дефляционное давление, кризис на рынке недвижимости и напряжение в отношениях с Западом.