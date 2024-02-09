Слуцкий настаивает на принятии законопроекта о честных ценах в магазинах

Правда, не все считают этот закон полезным. Ранее эксперт рассказал Life.ru, что россиянам в случае принятия документа пришлось бы заплатить за такое «удобство». Так, магазинам по всей стране пришлось бы переделывать уже напечатанные ценники, потратив множество времени и денег. А уже это, указал специалист, сказалось бы на конечных ценах.