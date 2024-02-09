Сбербанк в январе увеличил чистую прибыль по РСБУ на 4,6%

Портфель жилищных кредитов вырос на 0,4% за месяц, до 10,2 трлн руб. При этом объем выдачи ипотеки в январе составил 151 млрд руб. Портфель потребительских кредитов, наоборот, снизился, — на 0,1%, до 3,8 трлн руб., из-за повышения ставки. При этом за январь было выдано 188 млрд руб. потребительских кредитов. Доля просроченной задолженности на конец месяца составила 2%. Операционные расходы за январь 2024 года выросли на 20,1% в годовом выражении, до 60,3 млрд руб. Отношение к доходам составило 22,5%.