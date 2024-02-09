Сбербанк в январе увеличил чистую прибыль по РСБУ на 4,6%

Рентабельность капитала в январе 2024 года составила 20,7%. Средства физических лиц составили 22,2 трлн руб., снизившись на 1,9% за месяц, что соответствует сезонной динамике. Средства юридических лиц выросли на 4,5% за месяц, до 11,4 трлн руб. По сравнению с январем прошлого года объем средств физлиц в банке вырос на 27,1%, юрлиц — на 36,3%.
Портфель жилищных кредитов вырос на 0,4% за месяц, до 10,2 трлн руб. При этом объем выдачи ипотеки в январе составил 151 млрд руб. Портфель потребительских кредитов, наоборот, снизился, — на 0,1%, до 3,8 трлн руб., из-за повышения ставки. При этом за январь было выдано 188 млрд руб. потребительских кредитов. Доля просроченной задолженности на конец месяца составила 2%. Операционные расходы за январь 2024 года выросли на 20,1% в годовом выражении, до 60,3 млрд руб. Отношение к доходам составило 22,5%.
В 2023 году чистая прибыль Сбербанка по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) выросла почти в пять раз, до рекордных 1,493 трлн руб. (против 300 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ в 2022 году). Минфин заложил в проект бюджета дивиденды Сбербанка в размере 50% прибыли. Герман Греф ожидает положительной динамики бизнеса и в 2024 году.
Анастасия Ларина.