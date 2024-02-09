Россияне изменили доллару с юанем: впервые объем вкладов в китайской валюте оказался большим, чем в американской

За 2023 год, как подчеркивается в обзоре, объем депозитов в юанях у нас вырос в два раза. И теперь юань вышел на первое место среди иностранных валют по количеству хранящихся в нем в наших банках денег. Это 5,6% от всех депозитов, включая рублевые. А если смотреть только «нетоксичные» для нас сейчас иностранные валюты — то есть без доллара, евро, английского фунта и японской йены — то больше 96%.
-Валютные депозиты и текущие счета в российской банковской системе в значительной мере переориентировались на юани, — делают вывод аналитики ЦБ.
И самое интересное все из того же обзора для обычных граждан:
— Постепенно депозиты в юанях становятся привлекательными для сбережений физических лиц. В частности, депозиты физических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) в юанях за 11 месяцев 2023 г. выросли на 9%, а за декабрь рост составил более 35% (итог за год — плюс 47%) из-за перевода части депозитов из долларов США в юани.
Депозиты в юанях для граждан сейчас предлагают уже практически все крупные российские банки. Ставки по вкладам от трех месяцев — в районе 3−4,5%, в зависимости от условий и суммы вклада. А в целом доступны уже депозиты практически на любой срок и хоть от 1 юаня. То есть технически на замену долларововой или еврововой «подушке» — для тех, кто такие сбережения предпочитает хранить не под подушкой дома, — вполне годится.
По депозитам в рублях от трех месяцев ставки нынче достигают 16%, и иногда даже 17%. Но и уровень рублевой инфляции выше.
— Для диверсификации сбережений открывать счета в юанях, в дополнение к рублевым, смысл есть, поскольку существует простое правило — не нужно складывать все яйца в одну корзину, — сообщил «КП» финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский. — Альтернативой могут быть золото, серебро, другие валюты — вплоть до дирхамов (валюта ОАЭ — Ред.). Но юань достаточно стабилен и довольно комфортно себя чувствует по отношению к доллару. Когда российская валюта дешевеет к доллару, она дешевеет и к юаню — соответствие почти на 100%. Поэтому в качестве страховки на случай резкого падения курса рубля вполне можно какую-то часть сбережений хранить в юанях вместо долларов.
Конечно, этот совет касается тех, у кого есть чего сберегать в долгосрочной перспективе. Если все сбережения — 20 тысяч рублей, которые понадобятся через месяц-другой, — вы больше потеряете на комиссиях и разнице между курсом продажи и покупки валюты.
СРАВНИМ.
Так за год поменялись курсы доллара и юаня к рублю.
Доллар Юань.
9 февраля 2023 71,5 10,5.
11 мая 2023 76,7 11,0.
9 августа 2023 96,1 13,3.
9 ноября 2023 92,3 12,7.
9 февраля 2024 91,3 12,6.
+27,7% +20%
(По данным ЦБ).