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Россияне изменили доллару с юанем: впервые объем вкладов в китайской валюте оказался большим, чем в американской

Вот и дожили: китайский юань в нашей отдельно взятой стране победил доллар. В каком смысле победил? Как следует из свежего обзора финансовых рынков от российского Центробанка, на 1 января 2024 года объем средств граждан и компаний в юанях, которые лежат на счетах в российских банках, превысил объем депозитов в долларах: 68,7 млрд против 64,7 млрд, если все пересчитать в доллары.
Источник: Reuters

За 2023 год, как подчеркивается в обзоре, объем депозитов в юанях у нас вырос в два раза. И теперь юань вышел на первое место среди иностранных валют по количеству хранящихся в нем в наших банках денег. Это 5,6% от всех депозитов, включая рублевые. А если смотреть только «нетоксичные» для нас сейчас иностранные валюты — то есть без доллара, евро, английского фунта и японской йены — то больше 96%.

-Валютные депозиты и текущие счета в российской банковской системе в значительной мере переориентировались на юани, — делают вывод аналитики ЦБ.

И самое интересное все из того же обзора для обычных граждан:

— Постепенно депозиты в юанях становятся привлекательными для сбережений физических лиц. В частности, депозиты физических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) в юанях за 11 месяцев 2023 г. выросли на 9%, а за декабрь рост составил более 35% (итог за год — плюс 47%) из-за перевода части депозитов из долларов США в юани.

Депозиты в юанях для граждан сейчас предлагают уже практически все крупные российские банки. Ставки по вкладам от трех месяцев — в районе 3−4,5%, в зависимости от условий и суммы вклада. А в целом доступны уже депозиты практически на любой срок и хоть от 1 юаня. То есть технически на замену долларововой или еврововой «подушке» — для тех, кто такие сбережения предпочитает хранить не под подушкой дома, — вполне годится.

По депозитам в рублях от трех месяцев ставки нынче достигают 16%, и иногда даже 17%. Но и уровень рублевой инфляции выше.

— Для диверсификации сбережений открывать счета в юанях, в дополнение к рублевым, смысл есть, поскольку существует простое правило — не нужно складывать все яйца в одну корзину, — сообщил «КП» финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский. — Альтернативой могут быть золото, серебро, другие валюты — вплоть до дирхамов (валюта ОАЭ — Ред.). Но юань достаточно стабилен и довольно комфортно себя чувствует по отношению к доллару. Когда российская валюта дешевеет к доллару, она дешевеет и к юаню — соответствие почти на 100%. Поэтому в качестве страховки на случай резкого падения курса рубля вполне можно какую-то часть сбережений хранить в юанях вместо долларов.

Конечно, этот совет касается тех, у кого есть чего сберегать в долгосрочной перспективе. Если все сбережения — 20 тысяч рублей, которые понадобятся через месяц-другой, — вы больше потеряете на комиссиях и разнице между курсом продажи и покупки валюты.

СРАВНИМ.

Так за год поменялись курсы доллара и юаня к рублю.

Доллар Юань.

9 февраля 2023 71,5 10,5.

11 мая 2023 76,7 11,0.

9 августа 2023 96,1 13,3.

9 ноября 2023 92,3 12,7.

9 февраля 2024 91,3 12,6.

+27,7% +20%

(По данным ЦБ).