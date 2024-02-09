Россияне изменили доллару с юанем: впервые объем вкладов в китайской валюте оказался большим, чем в американской

За 2023 год, как подчеркивается в обзоре, объем депозитов в юанях у нас вырос в два раза. И теперь юань вышел на первое место среди иностранных валют по количеству хранящихся в нем в наших банках денег. Это 5,6% от всех депозитов, включая рублевые. А если смотреть только «нетоксичные» для нас сейчас иностранные валюты — то есть без доллара, евро, английского фунта и японской йены — то больше 96%.