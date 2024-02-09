Путин назвал ошибкой США использование доллара во внешнеполитической борьбе

«Зачем Соединенные Штаты это сделали? Могу только объяснить это самонадеянностью. Думали, наверное, что все рухнет, а ничего не рухнуло. Больше того, смотрите, другие страны, в том числе нефтепроизводящие страны, начинают говорить и делают уже, рассчитываются за продажу нефти в юанях. Вы понимаете, что такое происходит, или нет? Кто-то понимает это в тех же Соединенных Штатах? Что вы делаете? Сами себе обрезаете», — добавил он.