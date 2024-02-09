Путин назвал ошибкой США использование доллара во внешнеполитической борьбе

«Доллар — это основа основ могущества США. Я думаю, что все это прекрасно понимают. Сколько ни напечатай долларов, они по всему миру разлетаются. Как только политическое руководство приняло решение использовать доллар в качестве инструмента политической борьбы, они нанесли удар по американскому могуществу. Я не хочу употреблять каких-то нелитературных выражений, но это глупость и огромная ошибка», — рассказал господин Путин.
Президент РФ подчеркнул, что среди союзников США в последнее время идет резкое сокращение запасов доллара. Владимир Путин полагает, что это произошло из-за того, что страны мира все следят за происходящими в мире событиями и пытаются себя обезопасить. Кроме того, по его словам, США в отношении некоторых стран применяют такие меры, как ограничение расчетов, замораживание средств, что вызывает тревогу у руководителей целого ряда государств.
«Зачем Соединенные Штаты это сделали? Могу только объяснить это самонадеянностью. Думали, наверное, что все рухнет, а ничего не рухнуло. Больше того, смотрите, другие страны, в том числе нефтепроизводящие страны, начинают говорить и делают уже, рассчитываются за продажу нефти в юанях. Вы понимаете, что такое происходит, или нет? Кто-то понимает это в тех же Соединенных Штатах? Что вы делаете? Сами себе обрезаете», — добавил он.
В мае 2023 года глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что в мире наблюдается постепенный отказ от использования американского доллара. При этом, комментируя перспективы использования валюты в глобальном масштабе в будущем, Георгиева отметила, что эта тема не вызывает особой озабоченности, поскольку она не видит «какой-либо альтернативы ему в ближайшее время».
Министр финансов РФ Антон Силуанов отмечал, что доллар перестает быть резервной валютой, поскольку, по его словам, расчеты в долларах стали опасны. Он отметил, что использование национальной валюты является приоритетом для России на текущий момент, а также добавил, что и другие страны перенимают этот опыт, поскольку не хотят сталкиваться с проблемами, когда «те, кто эмитирует так называемую резервную валюту» может ввести против неугодных им стран санкции и заморозить активы.
Александр Кислов.