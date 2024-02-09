Производитель Zewa и Libresse в России меняет гендиректора

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Компания «Эссити», производящая в России продукцию под такими брендами, как Zewa, Libresse, Тeha и Tork, меняет генерального директора: Артем Лебедев сменит на этой позиции Карена Акопяна, говорится в сообщении компании.
«На должность генерального директора ООО “Эссити” назначен Артем Владимирович Лебедев, ранее занимавший позицию директора подразделения по производству потребительской бумаги в России ООО “Эссити”. Артем Лебедев сменит Карена Акопяна, который занимал позицию генерального директора с 2009 года», — говорится в релизе.
Акопян будет поддерживать бизнес в роли советника гендиректора. Новый руководитель компании указал, что изменение в менеджменте позволит эффективнее использовать стратегический потенциал.
«Это позволит обратить опыт Карена Акопяна на стратегическое развитие компании и достижения больших успехов в будущем. Это наше преимущество и подтверждение важности развития кадрового потенциала, который в итоге обеспечивает стабильность компании в изменчивом окружении», — сказал Лебедев, слова которого приводятся в релизе.
Артем Лебедев присоединился к «Эссити» в 2003 году, после этого занимал различные должности. В 2017 году он стал директором подразделения по производству потребительской бумаги в России.
Шведская компания Essity в июле 2023 года сообщила, что завершила продажу своего бизнеса и ушла с российского рынка. Покупателем бизнеса стала российская компания «Новые технологии».