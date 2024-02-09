Производитель Zewa и Libresse в России меняет гендиректора

«Это позволит обратить опыт Карена Акопяна на стратегическое развитие компании и достижения больших успехов в будущем. Это наше преимущество и подтверждение важности развития кадрового потенциала, который в итоге обеспечивает стабильность компании в изменчивом окружении», — сказал Лебедев, слова которого приводятся в релизе.