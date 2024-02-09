Основной акционер «Софтлайна» продал часть своих акций инвесторам

В нем также указано, что «Синара» вошел в капитал через подразделение private equity. Про второго инвестора указано, что его доля после второй сделки достигнет 9,4%, а сам он — ориентирован на инвестиции в «значительные миноритарные доли» в технологических компаниях с дальнейшим потенциалом роста и экспансии в России и странах СНГ.