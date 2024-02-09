Основной акционер «Софтлайна» продал часть своих акций инвесторам

Основной акционер IT-компании «Софтлайн» — «Аталайя» продала 9,6% акций компании двум инвесторам: инвестбанк «Синара» купил 3,6% акций, и еще 6% акций купила неназванная компания из числа нынешних акционеров, говорится в сообщении «Софтлайна».
В нем также указано, что «Синара» вошел в капитал через подразделение private equity. Про второго инвестора указано, что его доля после второй сделки достигнет 9,4%, а сам он — ориентирован на инвестиции в «значительные миноритарные доли» в технологических компаниях с дальнейшим потенциалом роста и экспансии в России и странах СНГ.
«Сделки заключены по рыночной цене на момент закрытия сделки. Инвесторы приняли на себя стандартные обязательства, связанные с ограничениями на отчуждение ценных бумаг Компании на период, установленный в рамках SPO», — говорится в комментарии компании к сделке.
Инвестиционный комбинированный фонд «Аксиома Капитал» владеет 100% инвестхолдинга «Аталайя».
В конце ноября компания «Софтлайн» объявила о проведении SPO на Московской бирже после разделения бизнеса на российский («Софтлайн») и международный (Noventiq). Инвесторам было предложено 8% акций компании по 140 рублей. Что ниже сентябрьской цены, с которой компания выходила на биржу в первый раз.
В ноябре 2023 года IT-группа «Софтлайн» не смогла выкупить более 5% акций в капитале Московской биржи у Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) из-за решения правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями в России.