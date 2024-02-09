Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Норникель» завершит сплит акций предварительно в начале апреля

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Дробление акций «Норникеля» предварительно завершится в начале апреля, подтвердил журналистам финдиректор компании Сергей Малышев.
Источник: Freepik

«Предварительно ожидается, что процедура будет завершена в начале апреля 2024 года», — сказал он.

7 декабря внеочередное собрание акционеров «Норникеля» одобрило дробление акций компании в соотношении 100 к 1, в результате их стоимость будет уменьшена для инвесторов в 100 раз. «Дальнейшие действия подразумевают внесение изменений в решение о выпуске обыкновенных акций компании в части уменьшения их номинальной стоимости и регистрацию указанных изменений в Банке России. От даты государственной регистрации Банком России изменений в решение о выпуске будет зависеть дата конвертации (дробления) акций», — уточнил Малышев.

Дробление акций — увеличение количества ценных бумаг эмитента путем снижения их стоимости при сохранении капитализации на том же уровне. После дробления 152 863 397 акций «Норникеля», их количество составит 15 286 339 700.

О компании.

«Норильский никель» — диверсифицированная горно-металлургическая компания. Производственные подразделения группы компаний «Норильский никель» расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии.

Основные акционеры «Норникеля» — «Интеррос» Владимира Потанина (владеет 37% акций) и «Русал», основанный Олегом Дерипаской (26,39% акций).