«Норникель» завершит сплит акций предварительно в начале апреля

7 декабря внеочередное собрание акционеров «Норникеля» одобрило дробление акций компании в соотношении 100 к 1, в результате их стоимость будет уменьшена для инвесторов в 100 раз. «Дальнейшие действия подразумевают внесение изменений в решение о выпуске обыкновенных акций компании в части уменьшения их номинальной стоимости и регистрацию указанных изменений в Банке России. От даты государственной регистрации Банком России изменений в решение о выпуске будет зависеть дата конвертации (дробления) акций», — уточнил Малышев.