«Норникель» завершит сплит акций предварительно в начале апреля

«Предварительно ожидается, что процедура будет завершена в начале апреля 2024 года», — сказал он.
7 декабря внеочередное собрание акционеров «Норникеля» одобрило дробление акций компании в соотношении 100 к 1, в результате их стоимость будет уменьшена для инвесторов в 100 раз. «Дальнейшие действия подразумевают внесение изменений в решение о выпуске обыкновенных акций компании в части уменьшения их номинальной стоимости и регистрацию указанных изменений в Банке России. От даты государственной регистрации Банком России изменений в решение о выпуске будет зависеть дата конвертации (дробления) акций», — уточнил Малышев.
Дробление акций — увеличение количества ценных бумаг эмитента путем снижения их стоимости при сохранении капитализации на том же уровне. После дробления 152 863 397 акций «Норникеля», их количество составит 15 286 339 700.
О компании.
«Норильский никель» — диверсифицированная горно-металлургическая компания. Производственные подразделения группы компаний «Норильский никель» расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии.
Основные акционеры «Норникеля» — «Интеррос» Владимира Потанина (владеет 37% акций) и «Русал», основанный Олегом Дерипаской (26,39% акций).