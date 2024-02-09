Индия заявила о желании приобрести активы по добыче нефти в России

Хардип Сингх Пури также заявил, что Индия импортирует все больше нефти из России, с помощью чего стабилизирует энергетический рынок. «Я думаю, что в интересах России продавать больше Индии. В интересах Индии покупать больше у России. Также в интересах международного сообщества, чтобы Индия покупала больше, потому что если вы не покупаете у России, то те же компании будут покупать нефть у стран Персидского залива и цена будет расти», — рассказал он.