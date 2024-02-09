Индия заявила о желании приобрести активы по добыче нефти в России

«Есть российские компании, заинтересованные в расширении участия в нашем перерабатывающем производстве. Есть индийские компании, желающие приобрести активы по добыче нефти в России», — сказал он корреспонденту ТАСС на полях международного форума India Energy Week 2024. По словам Хардип Сингх Пури, обсуждение проектов в сфере энергетики стороны продолжат в Нью-Дели.
Хардип Сингх Пури также заявил, что Индия импортирует все больше нефти из России, с помощью чего стабилизирует энергетический рынок. «Я думаю, что в интересах России продавать больше Индии. В интересах Индии покупать больше у России. Также в интересах международного сообщества, чтобы Индия покупала больше, потому что если вы не покупаете у России, то те же компании будут покупать нефть у стран Персидского залива и цена будет расти», — рассказал он.
India Energy Week 2024 проходит на Гоа с 6 по 9 февраля. В форуме принимают участие более 400 представителей нефтяного и газового секторов более 100 стран. Организаторы ожидают, что количество посетителей и участников форума достигнет 35 тыс. человек.