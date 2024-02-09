Индекс S&P 500 впервые в истории преодолел отметку в 5000 пунктов

Инвесторы приветствовали признаки того, что американская экономика осталась сильной, несмотря на повышение ставок ФРС, пишет WSJ. Ранее трейдеры ожидали, что ФРС снизит ставку в марте: председатель регулятора Джером Пауэлл в конце января сообщил, что это вряд ли случится. После этого Минтруд США опубликовал сильные данные по занятости за январь: согласно им, число рабочих мест выросло на 353 000, что почти вдвое больше, чем ожидали экономисты, опрошенные WSJ.