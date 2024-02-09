Индекс S&P 500 впервые в истории преодолел отметку в 5000 пунктов

Американский индекс S&P 500 впервые в истории поднялся выше 5000 пунктов, следует из торговых данных. В ходе торгов 8 февраля он в моменте перед закрытием достиг 5000,40 пункта. По итогам торгового дня индекс S&P 500 составил 4997,91 пункта (+0,06%).
С начала 2024 года S&P 500 вырос на 4,8% благодаря росту котировок компаний, начиная от технологических и заканчивая сферами здравоохранения и финансами, пишет The Wall Street Journal. Росту стоимости акций ряда компаний способствовали квартальные отчеты. Так, 8 февраля акции Walt Disney подорожали на 11,5% после публикации позитивных квартальных результатов. Акции Arm выросли в цене на 48% после оптимистичного прогноза компании, который превзошел ожидания аналитиков.
Стоимость акций исторически следует за ростом прибыли, отметил Майк Маллани, директор по исследованиям глобальных рынков инвесткомпании Boston Partners, которая управляет активами на $94 млрд. Аналитики ожидают, что прибыль компаний из S&P 500 в четвертом квартале 2023 года увеличилась на 2,8% по сравнению с годом ранее, и что в 2024 году рост составит 11%, пишет WSJ со ссылкой на данные FactSet.
Повышенные процентные ставки обычно давят на стоимость акций, снижая относительную привлекательность рискованных активов и повышая стоимость заимствований для компаний, отмечает газета. При этом компании с мегакапитализацией и тяжелым весом в индексе имели действительно сильные денежные позиции и были относительно изолированы от изменений ставок, пояснил старший инвестиционный стратег одного из крупнейших брокеров США Charles Schwab Кевин Гордон.
Инвесторы приветствовали признаки того, что американская экономика осталась сильной, несмотря на повышение ставок ФРС, пишет WSJ. Ранее трейдеры ожидали, что ФРС снизит ставку в марте: председатель регулятора Джером Пауэлл в конце января сообщил, что это вряд ли случится. После этого Минтруд США опубликовал сильные данные по занятости за январь: согласно им, число рабочих мест выросло на 353 000, что почти вдвое больше, чем ожидали экономисты, опрошенные WSJ.
Индекс S&P 500 к концу 2024 года может достигнуть 5100 пунктов, прогнозировали аналитики Goldman Sachs в конце прошлого года. Bank of America ожидал S&P 500 на уровне 5000 пунктов, Oppenheimer Asset Management — 5200 пунктов. Президент консультационного агентства Yardeni Research Эд Ярдени прогнозировал S&P 500 на уровне 5400 пунктов в конце 2024 года и 5800 — к концу 2025 года.