Глава МВФ: ситуация в Красном море пока не отражается на мировой экономике

По мнению госпожи Георгиевой, у последствий ситуации в Красном море не такой масштаб, «который бы существенно пустил под откос прогнозы роста мировой экономики». Она утверждает, что больше всего последствия ощущаются в Египте: эта страна полагается на доходы от Суэцкого канала, и сейчас теряет более $100 млн в месяц.