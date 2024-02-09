Глава МВФ: ситуация в Красном море пока не отражается на мировой экономике

По мнению госпожи Георгиевой, у последствий ситуации в Красном море не такой масштаб, «который бы существенно пустил под откос прогнозы роста мировой экономики». Она утверждает, что больше всего последствия ощущаются в Египте: эта страна полагается на доходы от Суэцкого канала, и сейчас теряет более $100 млн в месяц.
«И, конечно, это (происходящее в Красном море.— “Ъ”) добавляет немного давления на цены. Пока не до такой степени, чтобы я сказала, что прогнозы глобальной инфляции будут пересмотрены в сторону роста», — заверила Кристалина Георгиева.
Она рассказала, что значительно снизились объемы перевозок грузов через Суэцкий канал, при этом растут расходы на транспортировку товаров по морю и стоимость страхования. По данным МВФ, в январе объем перевозок через Суэцкий канал упал почти наполовину по сравнению в прошлым годом. «Панамский канал тоже испытывает неприятности в связи с засухой», — добавила директор МВФ.
Обстрелы международных судов в Красном море участились в декабре 2023 года. Это произошло на фоне войны между Израилем и палестинским движением «Хамас», которое поддерживают хуситы. С 12 января США при поддержки нескольких стран Запада несколько раз нанесли удары по позициям хуситов в Йемене. Агентство Bloomberg сообщало, что российские танкеры стали избегать Суэцкого канала.
Лаура Кеффер