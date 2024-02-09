Доллар подорожал до 93,5 рубля впервые с 7 декабря

«Ослабление рубля сдерживается жесткой монетарной политикой со стороны ЦБ, а также продажей части валютной выручки рядом экспортеров в рамках президентского указа, который может быть продлен до конца 2024 года», — пишет в своей аналитической заметке руководитель отдела акций УК «Первая» Антон Кравченко.