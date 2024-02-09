Чистая прибыль «Норникеля» по МСФО в 2023 году уменьшилась на 51%

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Чистая прибыль «Норникеля» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2023 году сократилась на 51% по сравнению с показателем годом ранее, до $2,87 млрд, показатель EBITDA — на 21%, до $6,9 млрд, следует из отчета компании.