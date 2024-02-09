Чистая прибыль «Норникеля» по МСФО в 2023 году уменьшилась на 51%

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Чистая прибыль «Норникеля» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2023 году сократилась на 51% по сравнению с показателем годом ранее, до $2,87 млрд, показатель EBITDA — на 21%, до $6,9 млрд, следует из отчета компании.
Рентабельность по EBITDA составила 48% против 52% годом ранее. Выручка «Норникеля» в отчетный период сократилась на 15% в годовом исчислении, до $14,4 млрд.
Объем капитальных вложений снизился на 29%, до $3 млрд за счет ослабления рубля и оптимизации расчетов с подрядчиками, а также пересмотра графиков инвестиционных проектов, обусловленного добровольными санкциями иностранных поставщиков на поставку импортного оборудования и технологий.