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ЦБ выявил за год более 5,7 тысячи пирамид и нелегальных поставщиков финуслуг

За год их число возросло на 15% по отношению к 2022 году.
Источник: РИА "Новости"

В 2023 году специалисты ЦБ обнаружили на 15,5% больше финансовых пирамид и нелегалов, чем годом ранее.

«По сравнению с 2022 годом выявлено на 46% больше финансовых пирамид, нелегальных кредиторов — на 9%. При этом почти на 30% снизилось количество нелегальных участников рынка ценных бумаг», — отмечается в сообщении регулятора.

Большинство мошеннических проектов и нелегальных компаний продвигали себя в социальных сетях и мессенджерах, многие действовали только через интернет, без офлайн-офисов. Для их выявления Банк России продолжил совершенствовать систему мониторинга информационного пространства.

По инициативе Банка России в 2023 году был ограничен доступ более чем к 11,2 тысячи интернет-ресурсов нелегалов, в том числе — свыше 3 тысяч страниц, каналов и чат-ботов во ВКонтакте, Одноклассниках, Telegram.

Сведения более чем о 2 тысячах юридических лиц и индивидуальных предпринимателях с признаками пирамид и нелегалов зафиксированы в прошлом году в платформе «Знай своего клиента». Банки могут отказывать таким клиентам в проведении операций и блокировать их счета.

Правоохранительные органы на основе информации Банка России возбудили в 2023 году более 125 уголовных дел в отношении нелегалов и организаторов пирамид, резюмировали в ЦБ.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».