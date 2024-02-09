ЦБ выявил за год более 5,7 тысячи пирамид и нелегальных поставщиков финуслуг

Сведения более чем о 2 тысячах юридических лиц и индивидуальных предпринимателях с признаками пирамид и нелегалов зафиксированы в прошлом году в платформе «Знай своего клиента». Банки могут отказывать таким клиентам в проведении операций и блокировать их счета.