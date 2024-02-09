Банки ужесточили условия кредитования для граждан сильнее, чем весной 2022 года

Опрошенные регулятором банки предупредили, что в краткосрочной перспективе ожидают дальнейшего ужесточения условий кредитования для розничных клиентов, а копроативным клиентам сохранят уже имеющиеся условия. Кроме того, они отметили, что в январе рост кредитования замедлился как в розничном, так и в корпоративном сегменте.