Банки ужесточили условия кредитования для граждан сильнее, чем весной 2022 года

Банки активно пересматривали условия кредитования для компаний и граждан в в четвертом квартале 2023 года и в итоге «степень жесткости» в корпоративном сегменте оказалась сопоставима, а в розничном — выше уровня II квартала 2022 года, пишет ЦБ в обзоре, посвященном денежно-кредитным условиям. ЦБ делает этот вывод на основе результатов опроса крупнейших банков.
«Главный фактор ужесточения — ценовые условия, то есть рост кредитных ставок в ответ на повышение ключевой ставки и удорожание фондирования. — пишет регулятор. — В части неценовых условий банки-респонденты отмечали повышение требований к финансовому положению заемщиков и обеспечению в розничном сегменте кредитного рынка из-за ужесточения макропруденциального регулирования и повышения минимального первоначального взноса по льготной ипотеке» — обзор ЦБ.
Опрошенные регулятором банки предупредили, что в краткосрочной перспективе ожидают дальнейшего ужесточения условий кредитования для розничных клиентов, а копроативным клиентам сохранят уже имеющиеся условия. Кроме того, они отметили, что в январе рост кредитования замедлился как в розничном, так и в корпоративном сегменте.
В декабре годовой темп роста корпоративного портфеля снизился на 1 п.п., до 20,7%, но все еще оставался высоким, а в рознице портфель практически не вырос.
Сбербанк в комментарии к отчетности за январь признал, что продолжается замедление корпоративного и розничного кредитования на фоне принятых ограничительных мер регулятора и высокого уровня процентных ставок в экономике. Суммарно по итогам января 2024 года объем выданных розничных кредитов уменьшился на 2% в сравнении с январем прошлого года, подсчитали аналитики Frank RG.