Аналитики назвали вложение в акции Сбера одной из лучших инвестиционных идей

Чистая прибыль Сбера за первый месяц 2024 года увеличилась на 5% по сравнению с январем 2023 года и составила 115,1 млрд рублей, сообщает пресс-служба Сбера.