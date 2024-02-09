Аналитик спрогнозировал, до какой отметки может упасть рубль в 2024 году

В свой прогноз на 4-й квартал аналитик закладывает средний курс рубля на уровне 98 за доллар, 105 евро, 12,9 юань.
При этом самые благоприятные месяцы для российской валюты обычно складываются в первые четыре месяца года. Это связано сезонно пониженным спросом на валюту.
«Период с мая и до конца года обычно менее благоприятный для рубля из-за сезонных факторов. С мая месяца возрастает спрос на валюту, в том числе для туристических поездок (например, в Турцию). Также со второго квартала года возрастает спрос на валюту для закупки импорта, для выплат по внешнему долгу», — отметил Михаил Васильев.
Во второй половине года, считает аналитик, стоит ожидать начала цикла снижения ключевой ставки Банком России с нынешних 16% годовых с целью 12% на конец года.
«Уменьшение рублевых процентных ставок будет снижать поддержку рубля», — добавил он.
Что касается главного фактора поддержки рубля в последние месяцы — обязательной продажи валютной выручки для крупнейших экспортёров — то Михаил Васильев ожидает продления после 30 апреля этого указа. Однако параметры продажи валюты могут быть смягчены и экспортёры будут продавать меньше валюты на российском рынке.
«Также мы ожидаем постепенного снижения нефтяных цен Brent с $82 за баррель в 1-м квартале до $75 за баррель в 4-м квартале вследствие замедления мировой экономики», — заявил главный аналитик Совкомбанка.
«В свои прогнозы на середину года мы закладываем курс доллара на уровне 95, евро — 105, юань — 13,2, на год — средний курс рубля на уровне 95 за доллар, 105 за евро и 13,1 за юань», — резюмировал Васильев.
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