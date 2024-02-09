Аналитик спрогнозировал, до какой отметки может упасть рубль в 2024 году

«Период с мая и до конца года обычно менее благоприятный для рубля из-за сезонных факторов. С мая месяца возрастает спрос на валюту, в том числе для туристических поездок (например, в Турцию). Также со второго квартала года возрастает спрос на валюту для закупки импорта, для выплат по внешнему долгу», — отметил Михаил Васильев.