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«Алкогольная группа Кристалл» определила ценовой диапазон IPO

«Алкогольная группа Кристалл» определила ценовые параметры предстоящего IPO на Московской бирже.
Источник: Reuters

«Алкогольная группа Кристалл» определила ценовые параметры предстоящего IPO на Московской бирже. Диапазон составит от 8 до 9,5 рубля за акцию, сообщает ТАСС.

В компании уточнили, что дата открытия книги заявок — 12 февраля, закрытия — 22 февраля. Планируется выпустить до 125 млн штук акций.

«Окончательная цена предложения будет объявлена примерно 26 февраля 2024 года», — отметили в сообщении.

Компания намерена привлечь примерно 1 млрд рублей. В этом случает ожидается, что рыночная капитализация составит 7,4—8,6 млрд рублей. Уже получены все необходимые согласования от Центрального банка и Московской биржи.

«Алкогольная группа Кристалл» — бенефициар «Калужского ликеро-водочного завода Кристалл» (КЛВЗ Кристалл), который входит в топ-10 крупнейших производителей крепкого алкоголя в РФ.

До этого исследование выявило бывшую советскую республику, где стали пить еще больше.