Запасы нефти и газа в центре внимания трейдеров

Данные об изменении недельных запасов сырой нефти и нефтепродуктов скорее нужно рассматривать как способствующие росту. Несмотря на увеличение запасов нефти выше ожиданий на 5,52 млн барр. против 2,07 млн барр. в прогнозе, общие значения продолжают удерживаться ниже средних за пять лет. Запасы в Кушинге также на низких уровнях.
Запасы бензина упали на 3,1 млн барр., хотя ожидался рост на 1,5 млн барр. Дистилляторов — на 3,2 млн барр. против снижения на 2,5 млн барр. в прогнозе. Запасы топлива удерживаются примерно на уровне средних за последние пять лет.
Крэк-спред поднялся до максимума за 4,5 месяца. Обычно его рост побуждает переработчиков увеличивать закупки сырой нефти из-за хорошей маржи, однако недавние холода привели к снижению загрузки переработки. В итоге — рост запасов сырой нефти выше ожиданий. В ближайшие недели стоит ожидать восстановления переработки.
С точки зрения технического анализа картина пока без изменений. Если не появится новых негативных новостных факторов, нефть (BR-3.24) может торговаться в боковике внутри диапазона $77−81,5 в ближайшие дни. Важнейшим уровнем остается поддержка в районе $76,8 (BR-3.24).
Природный газ
Котировки природного газа NG за прошедший день продолжили снижение, упав на 2,1%. Прогнозные модели указывают на высокую вероятность температур во второй половине февраля на территории Северной Америки, близких к среднеисторическим. В сочетании с высокими запасами это давит на котировки.
За прошедшую среду добыча в США природного газа выросла на 4,2% г/г, до 104,2 bcf/день; экспорт LNG снизился на −4,2% н/н, до 13,5 bcf/день; спрос вырос на 8,9% г/г, до 93,1 bcf/день.
Трейдеры сегодня будут ждать отчет об изменении запасов за прошедшую неделю от EIA. Прогноз предполагает снижение на 75 bcf, что значительно меньше средних значений за последние пять лет в это время года.
Отчет от EIA, который выйдет на следующей неделе, покажет еще более скромное изъятие запасов ввиду низкого спроса. Картина может измениться во второй половине месяца, но пока не ожидается ничего экстремального.
Котировки природного газа выполнили локальную цель для снижения в районе $2,02−2,03. Технический анализ показывает, что до тех пор, пока не произойдет рост выше $2,08, рыночная структура будет за продолжение падения. Второй целью для снижения будет район $1,94−1,98 (NG-2.24).
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