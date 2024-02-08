Запасы нефти и газа в центре внимания трейдеров

Данные об изменении недельных запасов сырой нефти и нефтепродуктов скорее нужно рассматривать как способствующие росту. Несмотря на увеличение запасов нефти выше ожиданий на 5,52 млн барр. против 2,07 млн барр. в прогнозе, общие значения продолжают удерживаться ниже средних за пять лет. Запасы в Кушинге также на низких уровнях.