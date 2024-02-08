ВТБ прогнозирует падение выдачи ипотеки в 2024 году более чем на треть

В конце 2023 года власти России повысили первоначальный взнос по программе льготной ипотеки под 8% годовых с 20 до 30%, максимальная сумма кредита стала единой по всей стране — 6 миллионов рублей, включая Москву и Петербург. Кроме того, была снижена на 0,5 процентного пункта предельная величина субсидий, получаемых банками в рамках ряда льготных программ. В начале января ряд крупнейших российских банков внесли изменения в условия выдачи ипотечного займа с господдержкой под 8%, установив комиссию для застройщиков за каждый выданный ипотечный кредит.