ВТБ прогнозирует падение выдачи ипотеки в 2024 году более чем на треть

«Если ничего неожиданного не случится, то мы предполагаем, что рынок будет хуже, чем в 2023 году примерно на 35−37% <…> предполагаем 5−5,1 триллиона рублей», — сказала она.
По данным ЦБ, в 2023 году в России было выдано 2 миллиона ипотечных кредитов на сумму 7,8 триллиона рублей, что более чем в полтора раза превышает показатели 2022 года.
В конце 2023 года власти России повысили первоначальный взнос по программе льготной ипотеки под 8% годовых с 20 до 30%, максимальная сумма кредита стала единой по всей стране — 6 миллионов рублей, включая Москву и Петербург. Кроме того, была снижена на 0,5 процентного пункта предельная величина субсидий, получаемых банками в рамках ряда льготных программ. В начале января ряд крупнейших российских банков внесли изменения в условия выдачи ипотечного займа с господдержкой под 8%, установив комиссию для застройщиков за каждый выданный ипотечный кредит.