Венесуэла осудила ExxonMobil за рост нефтедобычи в регионе Гайана-Эссекибо

«Эта энергетическая, транснациональная корпорация не только подрывает суверенитет Гайаны, управляет высшими органами власти этой страны, но и намерена защищать свои незаконные операции в море на предстоящих к делимитации участках при военной поддержке США и соучастии Гайаны», — указала Родригес. Она подчеркнула, что действия ExxonMobil нарушают совместную декларацию, заключенную в декабре 2023 года по территориальному спору вокруг Гайаны-Эссекибо президентами Венесуэлы Николасом Мадуро и Гайаны Мухаммедом Ирфааном Али.