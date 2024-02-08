Венесуэла осудила ExxonMobil за рост нефтедобычи в регионе Гайана-Эссекибо

«Венесуэла отвергает заявление президента филиала ExxonMobil Гайаны Алистера Раутледжа», который заявил о бурении новых скважин на неделимитированном морском шельфе Венесуэлы и Гайаны, указала в среду Родригес на свой странице в X (ранее Twitter).
«Эта энергетическая, транснациональная корпорация не только подрывает суверенитет Гайаны, управляет высшими органами власти этой страны, но и намерена защищать свои незаконные операции в море на предстоящих к делимитации участках при военной поддержке США и соучастии Гайаны», — указала Родригес. Она подчеркнула, что действия ExxonMobil нарушают совместную декларацию, заключенную в декабре 2023 года по территориальному спору вокруг Гайаны-Эссекибо президентами Венесуэлы Николасом Мадуро и Гайаны Мухаммедом Ирфааном Али.
«Венесуэла не остановится в защите Эссекибо и будет отстаивать свои права при любых обстоятельствах», — заявила Родригес.
14 декабря по итогам переговоров в Кингстауне Венесуэла и Гайана приняли на себя обязательства отказаться от любого применения силы в урегулировании территориального конфликта, подтвердили обязательства сохранить Латинскую Америку зоной мира и не допускать обострения ситуации в спорном регионе Гайаны-Эссекибо.