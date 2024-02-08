В МИД заявили, что накопление индийских рупий открыло широкие возможности для экономики РФ

Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что индийские рупии являются надежным инструментом хранения и инвестирования, поэтому их накопление у российских компаний не только не создает никаких проблем, но и расширяет финансовые возможности. Об этом дипломат рассказал в интервью ТАСС.