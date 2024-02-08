В МИД заявили, что накопление индийских рупий открыло широкие возможности для экономики РФ

Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что индийские рупии являются надежным инструментом хранения и инвестирования, поэтому их накопление у российских компаний не только не создает никаких проблем, но и расширяет финансовые возможности. Об этом дипломат рассказал в интервью ТАСС.
Замглавы МИД России отметил, что относительно невысокая конвертируемость рупии не является проблемой, так как индийские власти предпринимают активные шаги по интернационализации собственной валюты в торговле с другими странами. Поэтому возможности рупии на международном рынке будут только возрастать.
Руденко сказал, что сфера инвестирования выручки российских компаний в рупиях будет расширяться.
Ранее сообщалось, что Россия резко сократила использование доллара и евро во внешней торговле.