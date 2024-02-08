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Ушлые россияне наели в магазинах продуктов на десятки миллионов рублей

Торговые сети в России теряют от трёх до пяти процентов оборота ежегодно из-за покупателей, которые пробуют товар, но не оплачивают его. Речь идёт о десятках миллионов рублей, заявил председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла (РАЭРР) Андрей Карпов.
Источник: РИА "Новости"

«Если взять оборот розничной торговли за 2023 год (более 47 триллионов рублей по данным Росстата. — Прим. Life.ru), разделить на два, то это будет доля продуктов питания. Выделите около 5% и получите примерный оценочный диапазон по потерям (5% — это 23 500 000 рублей)», — приводит слова Карпова Ura.ru.

При этом магазины эти потери отбивают, закладывая их в стоимость продукта, добавил эксперт. По его словам, за всё платят честные покупатели, так как бизнес не может работать в минус.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».