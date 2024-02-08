«Тинькофф Инвестиции» предсказали ₽5,1 трлн дивидендов в 2024 г

Конкуренцию нефтяникам смогут составить сталелитейные компании, которые, как ожидается, возобновят выплаты. Совет директоров «Северстали» уже рекомендовал выплатить дивиденды в размере ₽191,5 на акцию. Доходность такой выплаты на момент объявления — 11,6%. В «Тинькофф Инвестиции» допускают, что НЛМК и ММК также могут вернуться к рассмотрению вопроса о возобновлении выплат. Сталевары не распределяли прибыль с 2021 года и за это время смогли выйти на высокую чистую денежную позицию. Бумаги НЛМК могут принести дивидендную доходность на уровне 19%, а вот от ММК можно ожидать более скромных выплат с доходностью около 11%, полагают эксперты.