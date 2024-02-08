«Тинькофф Инвестиции» предсказали ₽5,1 трлн дивидендов в 2024 г

Аналитики брокера «Тинькофф Инвестиции» предсказали рекордный объем выплат дивидендов в 2024 году. Общий объем дивидендных выплат может приблизиться к ₽5,1 трлн, что станет новым историческим максимумом, прогнозируют эксперты. Об этом говорится в обзоре брокера «Дивиденды в России: кто и сколько заплатит в 2024 году?» от 8 февраля. По оценкам брокера, объем выплат будет на 66% выше показателя 2023 года, когда он достиг ₽3,1 трлн.
ВТБ прогнозирует около ₽5 трлн;
Альфа-Банк — около ₽5 трлн;
SberCIB — ₽4,9 трлн;
«Цифра брокер» — ₽4,9 трлн;
Газпромбанк — ₽4,8 трлн;
Россельхозбанк — не менее ₽4,5 трлн.
Эксперты составили рейтинг российских компаний, которые могут выплатить самые щедрые дивиденды своим акционерам в 2024 году. Аналитики отобрали 46 крупнейших российских эмитентов. По оценкам «Тинькофф Инвестиции», средняя дивидендная доходность этих компаний в этом году составит 9,6%, Такой рост в основном связан с увеличением доходов компаний-экспортеров на фоне ослабления рубля в 2023-м и возобновлением выплат дивидендов металлургами.
Совокупный объем выплат металлургов может приблизиться к ₽940 млрд (+398% год к году). Третье место может занять финансовый сектор с выплатами в размере ₽805 млрд (+35% год к году). Из этой суммы 93% придется на дивиденды от Сбербанка, который в течение 2023 года отчитывался лучше ожиданий, сообщили эксперты.
Кто выплатит самые большие дивиденды в 2024 году.
По оценкам «Тинькофф Инвестиции», наибольшую среди отдельных компаний сумму дивидендов в 2024 году может выплатить ЛУКОЙЛ — ₽847 млрд. На втором месте — Сбер с ₽745 млрд.
Далее, согласно прогнозу, идет «Газпром», который при позитивном сценарии развития событий может вернуться к выплатам после решения не распределять прибыль между акционерами по итогам 2022 года. Однако пока точно сказать нельзя, будет ли нефтегазовый гигант платить дивиденды, учитывая падение объемов экспорта и высокие капитальные затраты. Возможный объем выплат «Газпрома» эксперты оценивают в ₽473 млрд.
В топ-5 по объему выплат акционерам также могут войти «Газпром нефть» с ₽459 млрд дивидендов и «Роснефть» с ₽424 млрд, которые исторически стабильно осуществляют выплаты владельцам своих бумаг.
Кто обеспечит самую высокую дивидендную доходность.
В лидерах по дивидендной доходности будет нефтегазовый сектор. Акции ЛУКОЙЛа и привилегированные акции «Сургутнефтегаза» могут принести около 17—19% доходности, сообщили эксперты. Высокие цены на нефть наряду с ослаблением курса рубля в 2023 году повышают доходы компаний, компенсируя возможное снижение объемов добычи и поставок. Кроме того, не исключено, что ЛУКОЙЛ может выкупить у нерезидентов до 25% акций в обращении с дисконтом 50%. Благодаря таким условиям байбэка компания может продать акции на рынок с прибылью или погасить их и тем самым увеличить размер дивиденда на одну акцию.
Конкуренцию нефтяникам смогут составить сталелитейные компании, которые, как ожидается, возобновят выплаты. Совет директоров «Северстали» уже рекомендовал выплатить дивиденды в размере ₽191,5 на акцию. Доходность такой выплаты на момент объявления — 11,6%. В «Тинькофф Инвестиции» допускают, что НЛМК и ММК также могут вернуться к рассмотрению вопроса о возобновлении выплат. Сталевары не распределяли прибыль с 2021 года и за это время смогли выйти на высокую чистую денежную позицию. Бумаги НЛМК могут принести дивидендную доходность на уровне 19%, а вот от ММК можно ожидать более скромных выплат с доходностью около 11%, полагают эксперты.
Компания United Medical Group (ЕвроМедЦентр) может возобновить выплаты после переноса регистрации с Кипра в Россию в конце января и потенциально покрыть пропущенные периоды. Если компания возобновит дивиденды, то их доходность может превысить 20%. В потребительском секторе 17% могут принести дивиденды от «Русагро» при условии, что агрохолдинг успешно завершит редомициляцию с Кипра.
Novabev Group (ранее «Белуга») отчиталась о сильных операционных результатах за четвертый квартал 2023-го. Компания обновила дивидендную политику, повысив минимальный коэффициент выплат до 50% от прибыли по МСФО с 25% ранее. Это изменение сделало бумаги более привлекательными для дивидендных стратегий. Среди ритейлеров эксперты ожидают дивидендов и от «Магнита», который осенью 2023-го возобновил выплаты. «По нашим оценкам, доходность акций “Магнита” может превысить 12%», — сообщили в «Тинькофф Инвестиции».