США закупили российский уран на рекордную сумму

В декабре 2023 года палата представителей США одобрила законопроект о запрете импорта российского низкообогащенного урана. Законодатели решили отказаться от закупок этого вида сырья вплоть до 2040 года. Документ предполагает запрет импорта низкообогащенного урана, произведенного в России или на предприятиях, зарегистрированных в РФ. При этом министр энергетики США после согласования с госсекретарем и главой Минторга сможет отменить запрет, если другие источники сырья будут недоступны, или поставки урана из РФ будут отвечать американским национальным интересам.