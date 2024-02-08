Societe Generale в 2023 году сократила активы, связанные с Россией, до €900 млн

Группа Societe Generale вдвое сократила активы, связанные с Россией, за прошедший 2023 год. Ее exposure упало на 50%, до 900 млн евро к 31 декабря, следует из отчетности Societe Generale. Активы, связанные с Россией и находящиеся под риском, группа оценивает в 300 млн евро, ранее они достигали 500 млн евро. Общие резервы на конец года также сократились вдвое — до 200 млн евро. В основном это кредиты, выданные компания из металлургического и нефтегазового секторов.