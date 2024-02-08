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Societe Generale в 2023 году сократила активы, связанные с Россией, до €900 млн

Их объем упал вдвое, однако у группы остается небольшой риск, связанный с лизинговым бизнесом.
Источник: Freepik

Группа Societe Generale вдвое сократила активы, связанные с Россией, за прошедший 2023 год. Ее exposure упало на 50%, до 900 млн евро к 31 декабря, следует из отчетности Societe Generale. Активы, связанные с Россией и находящиеся под риском, группа оценивает в 300 млн евро, ранее они достигали 500 млн евро. Общие резервы на конец года также сократились вдвое — до 200 млн евро. В основном это кредиты, выданные компания из металлургического и нефтегазового секторов.

Убыток от продажи Росбанка и страхового бизнеса в России «Интерросу» Владимира Потанина (сделка была закрыта 18 мая 2022 года) составил 3,3 млрд евро. При этом после выхода из капитала российского Росбанка и других финансовых активов в стране группа сохранила большой кредитный портфель в России. Так, на начало 2023 кредитный портфель, выданный российским клиентам структурами Societe Generale вне России, составлял почти 2 млрд евро.

В 2023 году Societe Generale завершил продажу последнего российского актива — «АЛД Автомотив». Однако в промежутке между продажей банка и лизинговой компании в России глобальная ALD Automotive купила международную лизинговую компанию LeasePlan, которая до сих пор работает в России через компанию «Лизплан Рус». Остаточный риск, связанный с прямым присутствием в России, Societe Generale оценила примерно в 15 млн евро — он касается интеграции в течение года бизнеса LeasePlan в России.