С 1 марта ожидается повышение цен на мебель: Что подорожает больше всего

На фоне эмбарго на импорт древесно-стружечных и древесно-волокнистых плит из России, введённого ЕС, производство у нас в стране несколько просело. Затем на протяжении почти всей второй половины 2023 года оно восстанавливалось и наблюдался рост цен на ДСП, ЛДСП и ДВП. А поскольку в себестоимости мебели 70% приходится именно на материалы, то и тут не удивительно подорожание. Ведь ДСП и ДВП — это главные расходники. Конечно, некоторые компании могут снижать собственную маржу, чтобы сдерживать цены, но это не более чем частные инициативы. Так охарактеризовал обстановку на рынке руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.