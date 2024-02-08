Российский рынок акций закрылся разнонаправленным изменением основных индексов

«Расписки TCS Group во второй половине дня вышли в минус после новостей о приостановке торгов с 20 февраля в связи с перерегистрацией. Банк “Санкт-Петербург” перешел в режим нисходящей коррекции после достижения ранее на неделе максимума с сентября прошлого года 300,50 рубля в ожидании рекомендации итоговых дивидендов за 2023 год», — добавила эксперт.