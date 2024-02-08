Российский рынок акций закрылся разнонаправленным изменением основных индексов

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Российский рынок акций в четверг торговался разнонаправленно. По итогам дня индекс Мосбиржи снизился на 0,45%, до 3 241,81 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 0,02%, до 1 124,94 пункта. Курс юаня снизился на 0,11%, до 12,54 рубля, доллар — на 0,36%, до 90,91 рубля, евро — на 0,14%, до 97,85 рубля.
«После достижения индексом Мосбиржи уровня 3 266 пунктов динамика развернулась, в голубых фишках прошла умеренная коррекция. В акциях “Яндекса” наблюдалась волатильность на корпоративных новостях», — рассказал инвестиционный стратег «БКС мир инвестиций» Александр Бахтин.
Внешний фон был нейтральным. «В КНР усиливается дефляция, динамика потребительских цен снизилась на 0,8% год к году по итогам января. Это самый низкий показатель с осени 2009 года. Нефть Brent дотянулась до $80 за баррель, рубль сохранял относительную слабость», — добавил эксперт.
Рынок акций
В лидерах роста к завершению сессии пребывали бумаги «Юнипро» (+4,33%), котировки ПИК (+1,71%), бумаги «Полиметалла» (+1,52%), акции «Системы» (+1,03%), котировки «Магнита» (+0,63%), привилегированные акции «Башнефти» (+0,55%).
«Из новостей по “Юнипро” сегодня можно отметить лишь завершение ремонта на энергоблоке № 2. Акции “Башнефти” и других эмитентов восстанавливались после нисходящей коррекции в предыдущие сессии», — рассказала аналитик ИК «Велес капитал» Елена Кожухова.
«Расписки TCS Group во второй половине дня вышли в минус после новостей о приостановке торгов с 20 февраля в связи с перерегистрацией. Банк “Санкт-Петербург” перешел в режим нисходящей коррекции после достижения ранее на неделе максимума с сентября прошлого года 300,50 рубля в ожидании рекомендации итоговых дивидендов за 2023 год», — добавила эксперт.
Прогноз на 9 февраля
Завтра будет представлен январский индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии. «Норникель» опубликует финансовые результаты по МСФО за 2023 год, Сбербанк — результаты по РПБУ за январь 2024 год. На американском рынке квартальные финансовые результаты представит PepsiCo.
В компании «БКС мир инвестиций» отметили, что приближение выходных в условиях активизировавшегося санкционного новостного фона и локальный дефицит драйверов могут обусловить низкую покупательскую активность на завтрашних торгах. Прогноз «БКС мир инвестиций» по индексу Мосбиржи на 9 февраля — 3 175 — 3 275 пунктов, по курсу рубля к доллару — 90−92 рубля.
В Freedom Finance Global полагают, что завтра индекс Мосбиржи опять останется в коридоре 3 200 — 3 300 пунктов, пара USD/RUB — в диапазоне 90−92 рубля, EUR/RUB — 97−99 рубля, пара CNY/RUB — 12,3−12,8 рубля.