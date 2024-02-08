Решетников считает, что рост протекционизма может привести к замедлению мировой экономики

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Рост протекционизма может привести к замедлению мировой экономики, заявил министр экономического развития России Максим Решетников в ходе международного форума «Россия 2030 и новый мировой экономический порядок: ключевые факторы и роль бизнеса».
«Мировая экономика восстановилась к допандемийному периоду. Но рост протекционизма, в том числе и под видом санкций, может привести к ее замедлению. По оценкам экспертов [МВФ, Всемирный банк], в этом году рост мирового ВВП может замедлиться до 2,4% [с 3%], а в развитых экономиках до 1,2% [с 1,6%]», — сказал министр.
Решетников отметил, что с 2022 года темпы роста экономики Евросоюза замедляются (по данным Евростата, до 0,5%), а ВВП Китая, Индии, стран АСЕАН растут в среднем на более 5,3%.
«Прирост совокупного ВВП ЕАЭС в прошлом году достиг 3,7%. Это больше, чем рост мирового ВВП», — сообщил он, подчеркнув, что России пришлось оперативно отвечать на внешние вызовы.
Министр также напомнил о резком снижении доли Евросоюза в российском товарообороте. «Доля Евросоюза в нашем товарообороте после санкций снизилась более чем в два раза. А доля дружественных стран выросла до 70%, — сказал глава Минэкономразвития. — В прошлом году достигли рекордных показателей взаимной торговли с ЕАЭС, Китаем, Индией, Египтом, ОАЭ, Бразилией, Сингапуром, Вьетнамом, Саудовской Аравией».
Недели российского бизнеса проходят по инициативе Российского союза промышленников и предпринимателей. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером мероприятия.