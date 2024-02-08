Решетников считает, что рост протекционизма может привести к замедлению мировой экономики

«Мировая экономика восстановилась к допандемийному периоду. Но рост протекционизма, в том числе и под видом санкций, может привести к ее замедлению. По оценкам экспертов [МВФ, Всемирный банк], в этом году рост мирового ВВП может замедлиться до 2,4% [с 3%], а в развитых экономиках до 1,2% [с 1,6%]», — сказал министр.