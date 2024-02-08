Расписки TCS Group Holding на Мосбирже снижались более чем на 6%

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Стоимость расписок TCS Group Holding plc на Московской бирже снижалась более чем на 6%, свидетельствуют данные торгов. Котировки пошли вниз на сообщении Мосбиржи о временной приостановке торгов бумагами в связи с перерегистрацией компании в РФ.