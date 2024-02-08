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Расписки TCS Group Holding на Мосбирже снижались более чем на 6%

На 16:29 мск расписки уменьшались до 3 056 рублей за бумагу.
Источник: Freepik

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Стоимость расписок TCS Group Holding plc на Московской бирже снижалась более чем на 6%, свидетельствуют данные торгов. Котировки пошли вниз на сообщении Мосбиржи о временной приостановке торгов бумагами в связи с перерегистрацией компании в РФ.

По данным на 16:29 мск, расписки TCS Group Holding снижались на 6,87%, до 3 056 рублей за бумагу. К 17:03 мск акции компании замедлили снижение и торговались на уровне 3 142 рублей за бумагу (-4,13%).

Ранее в четверг Московская биржа объявила о временной приостановке торгов расписками TCS Group Holding plc с 20 февраля в связи с перерегистрацией компании в РФ.