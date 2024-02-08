Проблемы в китайской экономике усугубились

Снижение индекса потребительских цен (CPI) фиксируется четвертый месяц подряд, что стало самым длительным периодом спада за последние 15 лет. Такая статистика свидетельствует об усугублении проблем в китайской экономике, хотя власти объясняют разочаровывающий результат высокой базой января прошлого года.
Продовольственные товары подешевели на 5,9 процента, непродовольственные выросли в цене на 0,4 процента. В том числе цены на свежие фрукты упали на 9,1 процента, на овощи и зелень — на 12,7 процента, на яйца — на 6,4 процента, на мясо — на 11,6 процента, в том числе на свинину — на 17,3 процента. Цены производителей сократились на 2,5 процента.
По итогам 2023 года Китаю удалось избежать дефляции, рост цен составил 0,2 процента, хотя власти ожидали порядка трех процентов. Проблемы лежат в области слабого внутреннего спроса, на который делали ставку в Пекине, и сокращении экспорта.
Разочаровывающий спрос вместе с государственной политикой в области поддержки экономики и растущей закрытостью заставляют инвесторов покидать Китай. По состоянию на конец января отток средств инвесторов с бирж КНР, включая Гонконг, составил 1,7 триллиона долларов. Большей частью они уходят в США, где основные фондовые индексы находятся на рекордных уровнях.
Опрос участников конференции банка Goldman Sachs показал, что более 40 процентов инвесторов считают Китай непригодным для вложений. Убытки от вложений в него фиксируются последние три года.