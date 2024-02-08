Проблемы в китайской экономике усугубились

Продовольственные товары подешевели на 5,9 процента, непродовольственные выросли в цене на 0,4 процента. В том числе цены на свежие фрукты упали на 9,1 процента, на овощи и зелень — на 12,7 процента, на яйца — на 6,4 процента, на мясо — на 11,6 процента, в том числе на свинину — на 17,3 процента. Цены производителей сократились на 2,5 процента.