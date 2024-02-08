Когда Росстат и МВФ солидарны: экономика России растет лучше ожиданий

МВФ в октябрьском прогнозе ожидал роста ВВП РФ на 2,2% по итогам 2023 года, а в опубликованном в январе докладе фонда оценка роста российской экономики повышена до 3% по итогам 2023 года. При этом два года назад фонд ожидал падение ВВП России в 2023 году то на 2,3%, то на 3,5%. Прогнозную оценку на 2024 год МВФ также повысил, с 1,1% до 2,6%.
Росстат в среду, 7 февраля, опубликовал данные по росту экономики. Объем ВВП России за 2023 г., по первой оценке, составил в текущих ценах 171041,0 млрд рублей. Индекс физического объема ВВП относительно 2022 г. составил 103,6%. Минэкономразвития России ожидает первую оценку роста ВВП РФ в 2023 году на 3,5% в годовом выражении, а итоговая оценка роста может составить 4%.
Локомотивы роста
«Традиционно наибольший вклад в ВВП России вносили такие отрасли, как добыча полезных ископаемых и обрабатывающие производства. На оптовую и розничную торговлю также приходился вклад в ВВП более 10%», — пояснила Светлана Фрумина, кандидат экономических наук, и.о. заведующей кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Эти сферы остались драйверами роста и в 2023 году, отметила она. По результатам декабря 2023 года Росстат опубликовал данные о динамике промышленного производства. Самые существенные показатели роста демонстрирует производство магистральных тепловозов (+80%) к предыдущему году, производство центробежных насосов для подачи жидкости и прочих насосов (+ 88,6%) и другие.
Значительный рост (более 10%) также отмечен в производстве мебели, полиграфии, электронных и оптических изделий, прицепов и полуприцепов, лекарственных средств и металлических изделий.
Экономист пояснила такую динамику результатом импортозамещения и повышением спроса на продукцию после ухода иностранных поставщиков.
«Ключевые отрасли отечественной экономики сумели адаптироваться к санкционным ограничениям и восстановить утраченные позиции. В свою очередь, политика, направленная на переориентацию каналов продаж, также показала свои результаты. Существенно увеличился товарооборот с Китаем, Турцией, Казахстаном и др. дружественными странами», — подчеркнула Светлана Фрумина.
Значимую роль в восстановлении экономики сыграли и меры государственной поддержки, начиная с мер налоговой и бюджетной политики и заканчивая программами подготовки кадров.
«В комплексе с рыночными факторами, своевременные и грамотные меры правительства РФ позволили в условиях санкционного давления на российскую экономику добиться впечатляющих успехов и обеспечить восстановление экономики», — отметила экономист.
Как считают в МВФ
«В ситуации санкционной войны против России не стоит ориентироваться на прогнозы западных экономистов и финансовых институтов. Запад сейчас лишен доступа к объективной информации об экономическом положении России», — пояснил Лазарь Бадалов, к.э.н., доцент экономического факультета РУДН.
Он напомнил и о прошлых пессимистичных прогнозах МВФ и Всемирного банка о российской экономике, которые не оправдали себя.
«Реальной объективной картиной по ситуации в России западные экономисты все равно не владеют, они пытаются угадать, ориентируясь на информацию из открытых источников или даже на российские прогнозы — по принципу просто немного ухудшить ту информацию, которую предоставляют официальные российские источники», — считает экономист.
МВФ несколько раз улучшал оценку по ВВП РФ для 2022 года — сначала ожидал падение на 8,5%, потом на 6%.
«Экономические результаты 2022−2023 гг. оказались значительно лучше прогнозов. В 2022 году был спад и по последним, пересмотренным данным Росстата, он составил 1,2%, — рассказала Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ “Финам”. — Официальные данные по ВВП за 2023 год еще не публиковались, но рост ожидается выше 3%. Этому поспособствовал мощный бюджетный импульс. По сентябрьским оценкам Минфина, в 2022−23 гг. он составил суммарно около 10% годового ВВП».
Она также перечислила другие причины роста. Дополнительно бизнес сумел быстро адаптироваться к санкциям, задействовав новые цепочки поставок и логистические маршруты. По оценке вице-премьера Александра Новака, на Китай и Индию в 2023 году пришлось 90% всего экспорта российской нефти.
Внутренний спрос
Для потребительского спроса важным фактором стал кадровый дефицит и при низкой безработице в 2,9% эти факторы формировали конкуренцию предприятий за работников, в том числе и за счет роста зарплат.
Кроме этого, поддержку доходам населения оказывали социальные выплаты. Свой вклад в поддержку спроса внес и бурный рост кредитования: корпоративное кредитование выросло на 20,1% (г/г), а ипотека на 34,5% (г/г). Льготные программы, субсидируемые государством, ЦБ оценивал примерно в 11 трлн рублей (7% ВВП), а первый вице-премьер Андрей Белоусов — в 14 трлн рублей.
Структура роста была неравномерной по отраслям, рассказала Беленькая. Основной рост пришелся на отрасли, стимулируемые государством — обрабатывающая промышленность и строительство.
В обрабатывающей промышленности по темпам роста лидировали направления, часто связываемые с ВПК. Среди гражданских отраслей наиболее заметны результаты импортозамещения в производстве мебели, в меньшей степени — в производстве пищевых продуктов и одежды.
В 2023 году был сильный восстановительный рост в автомобильной промышленности после провала 2022 году. В количественных показателях легковых автомобилей в 2023 году в России произведено на 19% больше, чем в 2022 году, но на 60% меньше, чем в 2021 году.
В добывающих секторах выпуск в 2023 году сократился на 1,3%. Сдерживающее влияние оказывали решения правительства о сокращении добычи и экспорта нефти в рамках координации политики с ОПЕК+, а также потеря основной доли экспорта трубопроводного газа в Европу с 2022 года.
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