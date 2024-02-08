Когда Росстат и МВФ солидарны: экономика России растет лучше ожиданий

МВФ в октябрьском прогнозе ожидал роста ВВП РФ на 2,2% по итогам 2023 года, а в опубликованном в январе докладе фонда оценка роста российской экономики повышена до 3% по итогам 2023 года. При этом два года назад фонд ожидал падение ВВП России в 2023 году то на 2,3%, то на 3,5%. Прогнозную оценку на 2024 год МВФ также повысил, с 1,1% до 2,6%.