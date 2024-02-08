Парламент Эквадора ратифицировал соглашение о свободной торговле с Китаем

Переговоры по соглашению о свободной торговле между двумя государствами были начаты в феврале 2022 года, а через 12 месяцев участники объявили о завершении консультаций. Документ был подписан в мае 2023 года. Подписи под соглашением поставили глава Минкоммерции КНР Ван Вэньтао и занимавший на тот момент должность министра производства и внешней торговли Эквадора Хулио Хосе Прадо.