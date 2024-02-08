Обзор российского рынка на 8 февраля

В 2023 году металлопотребление в России выросло на 7% за счет строительства инфраструктуры и повышения спроса в машиностроении, подсчитали в Северстали (CHMF 1591,2 ₽, −0,76%). Несмотря на рост рынка и финансовых показателей некоторых производителей стали, мы полагаем, что позитивный новостной фон во многом уже заложен в котировки акций производителей стали. Тем не менее годовые дивиденды НЛМК (NLMK 197,1 ₽, −1,3%) могут составить 20 ₽ на одну акцию и ММК (MAGN 57,19 ₽, −1,12%) — 5 ₽ на акцию.