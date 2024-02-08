Обрусевший юань: зачем россияне покупают китайскую валюту

Отмечается, что денежные средства бизнеса и людей в китайской валюте на счетах в российских банках по итогам прошлого года составили 68,7 млрд долларов США в эквиваленте против 64,7 млрд на долларовых счетах.
«Кредитование компаний в юанях по итогам 2023 года выросло в 3,6 раза до 46,1 млрд долларов США в эквиваленте. Это связано с тем, что конвертировались кредиты, ранее выданные в токсичных валютах», — комментирует ситуацию регулятор.
Кроме того, компании-экспортеры проявляли интерес к кредитам в юанях в условиях высоких рублевых ставок.
В 2023 году компании возобновили первичные размещения акций на рынке после кризисного 2022 года: на биржу вышли восемь эмитентов.
«Индекс Мосбиржи в январе вырос на 3,9%. Основными участниками торгов были по-прежнему граждане, их доля составила 75%», добавили в ЦБ.
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