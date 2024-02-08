Обрусевший юань: зачем россияне покупают китайскую валюту

«Кредитование компаний в юанях по итогам 2023 года выросло в 3,6 раза до 46,1 млрд долларов США в эквиваленте. Это связано с тем, что конвертировались кредиты, ранее выданные в токсичных валютах», — комментирует ситуацию регулятор.