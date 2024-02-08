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Обрусевший юань: зачем россияне покупают китайскую валюту

Счета российских компаний и граждан в юанях превысили долларовые в 2023 году, сообщает Банк России в четверг, 8 февраля. Что это значит?
Источник: Reuters

Отмечается, что денежные средства бизнеса и людей в китайской валюте на счетах в российских банках по итогам прошлого года составили 68,7 млрд долларов США в эквиваленте против 64,7 млрд на долларовых счетах.

«Кредитование компаний в юанях по итогам 2023 года выросло в 3,6 раза до 46,1 млрд долларов США в эквиваленте. Это связано с тем, что конвертировались кредиты, ранее выданные в токсичных валютах», — комментирует ситуацию регулятор.

Кроме того, компании-экспортеры проявляли интерес к кредитам в юанях в условиях высоких рублевых ставок.

В январе 2024 года доля операций с юанем на биржевом валютном рынке впервые превысила 50%.

В 2023 году компании возобновили первичные размещения акций на рынке после кризисного 2022 года: на биржу вышли восемь эмитентов.

«Индекс Мосбиржи в январе вырос на 3,9%. Основными участниками торгов были по-прежнему граждане, их доля составила 75%», добавили в ЦБ.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».