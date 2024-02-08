Минстрою предложили альтернативу счетам эскроу ради строительства социальных объектов

Эта инициатива содержится в решении по итогам совместного заседания комиссии Госсовета и Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. Минстрою предложено подготовить и представить в правительство предложения об альтернативных (дополнительных) механизмах финансирования проектов жилищного строительства с привлечением средств граждан, в том числе предусмотрев возможность создания объектов социальной инфраструктуры за счет снижения процентной ставки.
Рассматривается возможность наделить регионы, где вопрос дефицита соцобъектов стал острой социальной проблемой, полномочиями самостоятельно решать, каким образом застройщики будут привлекать средства при строительстве нового жилья, поясняет депутат Госдумы Илья Вольфсон.
Будут ли застройщики использовать проектное финансирование и эскроу-счета или же будут строить с помощью спецсчетов под гарантии регионального бюджета. В этом случае часть поступивших средств будет направляться по целевому назначению на строительство и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры.
«Проще говоря, мы предлагаем деньги, которые раньше шли банкам в качестве процентов, направлять на строительство школ и детских садов. Стоит понимать, что с учетом высокой ключевой ставки это очень большие деньги, и было бы, наверное, лучше, если бы они пошли на пользу жителей», — говорит Вольфсон.
Предполагается, что деньги покупателей квартир пойдут на спецсчета в Казначействе. Контролировать ход строительства и, в случае возникновения проблем, решать проблемы дольщиков будут региональные власти.
Каждый регион сможет решить, готов ли он этим заняться и предоставить определенные гарантии. В случае применения такого механизма плата и проценты, которые сейчас идут от застройщика в прибыль банка, будут направляться на строительство соцобъектов.
Это позволит снять острую социальную напряженность без нагрузки на бюджет всех уровней и не приведет к удорожанию квадратного метра, подчеркивает Вольфсон.
Стоит задача к 2030 году выйти на ежегодное строительство 120 млн кв. м, говорит депутат. Стройкомплекс набрал хорошие темпы, динамично развивается и стремится выполнять эту задачу. В то же время ощущается явный дефицит финансирования строительства новых социальных объектов — в бюджете не хватает средств, чтобы обеспечить нормативное количество детских садов, школ, поликлиник. Это огромные финансовые затраты, которые нельзя отложить.
Федеральное законодательство, отмечает он, не увязывает напрямую строительство жилья с наличием социальных объектов. Муниципальные власти в лучшем случае могут при разработке проектов планировки территории только зарезервировать земельные участки под новые школы и детсады, а в какие сроки они будут обеспечены средствами для строительства — неизвестно.
«Речь, конечно, идет не о реформе, а о дополнительных инструментах финансирования строительства социальных объектов, — подчеркивает председатель Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. — Мы ни в коем случае не говорим об отмене эскроу-финансирования, это и не нужно. Но вместе с тем у нас есть потребность и задача строить и сдавать жилье одновременно с социальными объектами. К сожалению, за этими потребностями не всегда успевают региональные и местные бюджеты и, как следствие, строительство социалки отстает. Суть одного из предложений регионов в том, чтобы дать им возможность в отдельных случаях иметь возможность применить альтернативный механизм для застройщика в виде спецсчета под гарантии регионального бюджета. В этом случае существенная часть средств, поступивших от экономии процентной ставки, будет в обязательном порядке направляться именно на строительство и реконструкцию конкретных объектов социальной инфраструктуры. Акцентирую внимание, что речь идет не о ситуации по всей стране, но для некоторых регионов это действительно актуально. Поэтому идея не лишена смысла, но нуждается в детальной проработке. В первую очередь, несмотря на любые процессы, у нас должна быть 100% гарантия передачи построенной квартиры ее покупателю. Это для нас базовый параметр».
Решение по итогам совместного заседания комиссии Госсовета и комитета Госдумы находится на рассмотрении, проработка предложений будет осуществлена в установленный протоколом срок, сообщила пресс-служба Минстроя.
Применение счетов эскроу с 2019 года позволило не только обеспечить стабильность в части роста темпов строительства, но и гарантировать сохранность интересов и финансовых вложений людей, которые приобретают жилье на этапе стройки, отметили в ведомстве. Это ведет к устойчивому спросу на недвижимость, что, в свою очередь, показывает комплексный эффект механизма счетов эскроу.
Минстрой расширяет применение механизма проектного финансирования и счетов эскроу и на другие сферы строительства — в частности, в первом чтении принят законопроект, который позволит распространить этот механизм на индивидуальное жилищное строительство с применением домокомплектов или с привлечением подрядной организации.