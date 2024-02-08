Минстрою предложили альтернативу счетам эскроу ради строительства социальных объектов

«Речь, конечно, идет не о реформе, а о дополнительных инструментах финансирования строительства социальных объектов, — подчеркивает председатель Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. — Мы ни в коем случае не говорим об отмене эскроу-финансирования, это и не нужно. Но вместе с тем у нас есть потребность и задача строить и сдавать жилье одновременно с социальными объектами. К сожалению, за этими потребностями не всегда успевают региональные и местные бюджеты и, как следствие, строительство социалки отстает. Суть одного из предложений регионов в том, чтобы дать им возможность в отдельных случаях иметь возможность применить альтернативный механизм для застройщика в виде спецсчета под гарантии регионального бюджета. В этом случае существенная часть средств, поступивших от экономии процентной ставки, будет в обязательном порядке направляться именно на строительство и реконструкцию конкретных объектов социальной инфраструктуры. Акцентирую внимание, что речь идет не о ситуации по всей стране, но для некоторых регионов это действительно актуально. Поэтому идея не лишена смысла, но нуждается в детальной проработке. В первую очередь, несмотря на любые процессы, у нас должна быть 100% гарантия передачи построенной квартиры ее покупателю. Это для нас базовый параметр».