Доля повторных заемщиков в МФО в 2023 году достигла трехлетнего максимума

Webbankir утверждает, что такой рост обусловлен ужесточением со стороны Банка России макропруденциальных лимитов, вследствие чего произошел и рост сегмента среднесрочных займов, которые чаще всего выдаются клиентам, обращающимся повторно. Сказалась и собственная работа компаний по настройке бизнес-моделей: они перестраивали критерии оценки заявок, скоринг-модели, добавил гендиректор Creditter Игорь Смирнов. По словам одного из собеседников, «у проверенных заемщиков ниже вероятность дефолта, поэтому компании готовы предлагать им более крупные займы на больший срок».