ЦБ установил курсы доллара, евро и юаня на 9 февраля

Центральный банк России установил официальный курс доллара США на 9 февраля в размере ₽91,2561, евро — ₽98,3543, юаня — ₽12,6352. Об этом сообщается на сайте регулятора.
По данным на 16:33 мск, на Московской бирже американская валюта торговалась на отметке ₽91,3325 (+0,07% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии), европейская — ₽98,225 (+0,231%), юань — ₽12,6115 (-0,31%).
Наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 16:36 мск:
Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Пролетарская» и др.): купить доллары можно по ₽91,98, продать — по ₽91,36;
Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Пролетарская» и др.): купить евро можно по ₽99,88, продать — по ₽98,76;
ОТП Банк (ст. м. «Войковская», «Киевская», «Новые Черемушки» и др.): купить юани можно по ₽12,75, продать — по ₽12,4.
Курсы валют в обменных пунктах публикуются сотрудниками банков, значения курсов меняются в течение дня. Перед посещением обменного пункта лучше заранее позвонить в него, чтобы узнать актуальный курс и убедиться в наличии средств.