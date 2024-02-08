Банки, установившие комиссии по льготной ипотеке, потеряли часть рынка

Банки, которые ввели комиссию для застройщиков по льготным ипотечным программам, потеряли часть рынка новостроек Московского и Петербургского региона, написал РБК со ссылкой на исследование аналитиков ЦИАН.
Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк занимали самую большую долю рынка в 2023 году осенью, по данным ЦИАН. После того как они ввели комиссии для застройщиков, их доля в ипотечных сделках в Московском регионе снизилась с 81% в декабре до 77% в январе. Доля банка «Дом.РФ», который не ввел комиссии для застройщиков по льготной ипотеке, напротив, увеличилась с 5% на конец года до 10% в январе 2024-го.
Аналогичным образом в Петербургском регионе доля Сбербанка, ВТБ и Альфа-Банка уменьшилась с 81% в декабре до 75% в январе. В то время как доля банка «Дом.РФ» увеличилась на 1 п.п.
«Сбер» недавно оценил падение выдачи ипотеки после ужесточения условий. По оценкам аналитиков «Домклик», выдача ипотеки в январе к декабрю сократилась более чем на 70%. При этом число заявок на получение ипотечных кредитов в Сбербанке в январе было таким же, как в декабре. «Мы посмотрели на январь, у нас уровень заявок остается на уровне декабря — 17 тыс. заявок в день мы получаем», — заявил директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи.
С осени 2023 года правительство ужесточило параметры выдачи льготной ипотеки: заемщикам подняли первоначальный взнос с 15 до 20%, а банкам снизили на 1 процентный пункт предельную величину субсидии. После этого банки решили компенсировать субсидии за счет застройщиков. Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и Росбанк приняли решение с января 2024 года выдавать ипотеку только на покупку жилья у своих партнеров-застройщиков и ввели для них комиссию за выдачу кредитов.