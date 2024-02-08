Банки, установившие комиссии по льготной ипотеке, потеряли часть рынка

Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк занимали самую большую долю рынка в 2023 году осенью, по данным ЦИАН. После того как они ввели комиссии для застройщиков, их доля в ипотечных сделках в Московском регионе снизилась с 81% в декабре до 77% в январе. Доля банка «Дом.РФ», который не ввел комиссии для застройщиков по льготной ипотеке, напротив, увеличилась с 5% на конец года до 10% в январе 2024-го.