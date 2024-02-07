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«Ведомости»: главный для российских импортеров банк КНР остановил расчеты с РФ

Китайский банк Chouzhou Commercial Bank сообщил клиентам о приостановке операций с Россией, сообщают «Ведомости» со ссылкой на трех бизнесменов, деловые объединения и финансовых консультантов.
Источник: РИА "Новости"

Собеседники издания уточнили, что менеджеры банка на прошлой неделе уведомили клиентов о том, что финансовая организация прекратит отношения с любыми белорусскими или российскими лицами. Владелец одной из компаний заявил газете, что из-за решения банка у его фирмы уже сорвалось несколько сделок.

«Ведомости» отмечают, что из-за остановки расчетов и наступившего китайского Нового года почти неминуем логистический коллапс — вывезти товар будет затруднительно до марта из-за длинных выходных (с 10 по 17 февраля).