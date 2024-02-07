«Ведомости»: главный для российских импортеров банк КНР остановил расчеты с РФ

Собеседники издания уточнили, что менеджеры банка на прошлой неделе уведомили клиентов о том, что финансовая организация прекратит отношения с любыми белорусскими или российскими лицами. Владелец одной из компаний заявил газете, что из-за решения банка у его фирмы уже сорвалось несколько сделок.