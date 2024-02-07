В России подешевела аренда жилья

Однокомнатные квартиры за январь стали дешевле в среднем на 0,5% и сдаются за 21 178 рублей в месяц. Аренда двухкомнатной квартиры подешевела на 1%, до 27 047 рублей в месяц, трехкомнатной — на 0,9%, до 33 719 рублей.