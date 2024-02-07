Уровень безработицы в России в декабре составил 3%

«Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в декабре 2023 года составила 76,5 млн человек, из них 74,2 млн человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 2,3 млн человек — как безработные, соответствующие критериям МОТ (то есть не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю)», — отмечается в материалах Росстата.