СПБ банк договорился о разблокировке части клиентских активов

«Сумма будет получена в рублевом эквиваленте и распределена между участниками торгов (брокерами) пропорционально обязательствам перед ними. Далее каждый участник торгов самостоятельно определит порядок распределения полученных денежных средств среди своих клиентов», — пояснили там.