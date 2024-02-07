Sminex покупает «Московский шелк» в Хамовниках

По данным издания, ФАС получила от подконтрольного Sminex ООО «Специализированный застройщик “Квант” ходатайство о приобретении 100% акций АО “Московский шелк”. Сейчас АО принадлежит Лине Ермоченко (75%) и Илье Юшваеву (25%).
«Московский шелк» — бывшая текстильная фабрика, занимающая 5,6 гектара на Савинской набережной в центре Москвы. Сейчас здания предприятия (79 тысяч квадратных метров) сдаются в аренду под офисы и ритейл.
Стоимость площадки в востребованных у покупателей премиального жилья Хамовниках оценивается экспертами в 20−28 миллиардов рублей. На ней можно построить жилой комплекс на 80−90 тысяч квадратных метров, либо продолжить развивать территорию в качестве офисного кластера. Однако несколько зданий «Московского шелка» считаются ценными объектами историко-градостроительной среды, что может осложнить застройку.
Компания Sminex основана в 2007 году Алексеем Тулуповым, бывшим партнером по «Росбилдингу» акционера ПИК Сергея Гордеева. Компания специализируется на строительстве элитного жилья в Москве. В конце 2022 года она купила у банка «Траст» девелопера «Интеко» за 38 миллиардов рублей.