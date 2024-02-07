Sminex покупает «Московский шелк» в Хамовниках

Стоимость площадки в востребованных у покупателей премиального жилья Хамовниках оценивается экспертами в 20−28 миллиардов рублей. На ней можно построить жилой комплекс на 80−90 тысяч квадратных метров, либо продолжить развивать территорию в качестве офисного кластера. Однако несколько зданий «Московского шелка» считаются ценными объектами историко-градостроительной среды, что может осложнить застройку.