Экономика России в 2023 году выросла на 3,6%. Такую оценку росту ВВП дал Росстат. Это произошло, главным образом, благодаря увеличению потребительского и инвестиционного спроса, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
«В основе уверенной восстановительной динамики были внутренние ресурсы — потребительский и инвестиционный спрос. Рост потребительской активности обеспечили доходы граждан, которые за прошлый год выросли на 4,6% в реальном выражении. Прежде всего за счет увеличения оплаты труда работников, но важным фактором также стал рост предпринимательских доходов — почти на четверть в реальном выражении», — объяснил министр.
Для поддержки спроса правительство России активно реализовывало программы по импортозамещению, отметил РФ Максим Решетников. «Как результат, значительный вклад в рост экономики дали именно отрасли обрабатывающего сектора, ориентированные на внутренний спрос», — добавил он.
По первой оценке Росстата, объем ВВП России за 2023 год достиг 171 триллионов 041 миллиарда рублей в текущих ценах.