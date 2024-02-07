Росстат оценил рост ВВП России в 2023 году в 3,6%

«В основе уверенной восстановительной динамики были внутренние ресурсы — потребительский и инвестиционный спрос. Рост потребительской активности обеспечили доходы граждан, которые за прошлый год выросли на 4,6% в реальном выражении. Прежде всего за счет увеличения оплаты труда работников, но важным фактором также стал рост предпринимательских доходов — почти на четверть в реальном выражении», — объяснил министр.